2022 Ocak-Haziran bedelli askerlik ne kadar oldu? Paralı askerlik ücreti kaç TL?

2022 bedelli askerlik ne kadar oldu? Paralı askerlik ücreti kaç TL? Binlerce asker adayının beklediği 2022 yılı ilk 6 ayında uygulanacak bedelli askerlik ücreti belli oldu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada 'bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira oldu' dedi.

2022 bedelli askerlik ne kadar oldu? Paralı askerlik ücreti kaç TL? Binlerce asker adayının beklediği 2022 yılı ilk 6 ayında uygulanacak bedelli askerlik ücreti belli oldu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira oldu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair çok önemli açıklamalar geldi. Akar açıklamasında ""Suriye'nin kuzeyi dahil 24 Temmuz 2015'ten bugüne 33 bin 275 terörist, 1 Ocak 2021'den bu yana ise 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirildi. Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürüyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır. Bizim inancımız Kazakistan, oradaki kardeşlerimiz kendi imkan ve kabiliyetleriyle bütün zorlukları aşacaktır. Kazakistan'ın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız." dedi.

2022 Ocak-Haziran bedelli askerlik ne kadar oldu?

Akar binlerce asker adayının beklediği 2022 bedelli askerlik ücretinin de ne kadar olacağını duyurdu. Akar bedelli askerlik ile ilgili açıklamasında şunlar söyledi: "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli" diyen Akar, Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik nedir?

18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 30 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda (dövizle askerlik hizmetine tabi erler) ismi de verilir.

2018 yılında bedelli askerlik uygulanmış, 26 Haziran 2019 tarihindeki yeni askerlik kanunu ile bedelli askerlik kalıcı hâle getirmiştir. 2020 bedelli askerlik bedeli 35 bin 54 TL olarak belirlenmiştir. Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükselmiş, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının döviz üzerinden yaptıkları ödemelere ise kur ayarı yapılacağı açıklanmıştır.

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