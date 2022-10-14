Kasım ara tatili ne zaman? İlk dönem ara tatili hangi gün? Ara tatil kaç gün olacak?

Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil için geri sayım başladı. Peki ama İlk dönem ara tatili hangi gün? Ara tatil kaç gün olacak? Velilerin aklındaki soruların yanıtlarını haberin detay kısmında bulabilirsiniz. İşte 2022-2023 eğitim yılı ara tatili.

Kasım ara tatili ne zaman? İlk ara tatil için geri sayım başladı. Peki ama İlk dönem ara tatili hangi gün? Ara tatil kaç gün olacak? Velilerin aklındaki soruların yanıtlarını haberin detay kısmında bulabilirsiniz. İşte 2022-2023 eğitim yılı ara tatili. Kasım ara tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, ilk ara tatil 14 Kasım - 18 Kasım tarihleri arası olacak. 1 hafta sürecek tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürmüş olacak. İkinci ara tatil tarihi 2. ara tatil ise 17 Nisan 20 Nisan 2023 arası olacak. İlk dönem ara tatili hangi gün? Kasım ayında yapılacak ilk ara tatil, 14 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. 18 Kasım Pazar günü son bulan tatil, 1 hafta sürecek. Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline girecek. Ara tatil kaç gün olacak? Yılda iki kez verilecek olan ara tatilller, birer hafta sürecek. Hafta sonları hesaba katıldığında toplamda 9 günlük tatil yapılmış olacak. İLİŞKİLİ HABER İlk ara tatil ne zaman? 2022 - 2023 ilk ara tatil kasım ayında mı? Öğrenci ara tatili hangi tarihte başlıyor? .