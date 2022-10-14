İlk ara tatil ne zaman? 2022 - 2023 ilk ara tatil kasım ayında mı? Öğrenci ara tatili hangi tarihte başlıyor?

İlk ara tatil ne zaman? Okulların açılmasının ardından en çok araştırılan konular arasında 'ilk ara tatil tarihi' yer almaya başladı. Velilerin ve öğretmenlerin yakından takip ettiği 2022 2023 eğitim takvimi ara tatil tarihi, MEB tarafından yayımlandı. 2022 - 2023 ilk ara tatil kasım ayında mı? Öğrenci ara tatili hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar.

İlk ara tatil ne zaman? Okulların açılmasının ardından en çok araştırılan konular arasında "ilk ara tatil tarihi" yer almaya başladı. Velilerin ve öğretmenlerin yakından takip ettiği 2022 2023 eğitim takvimi ara tatil tarihi, MEB tarafından yayımlandı. 2022 - 2023 ilk ara tatil kasım ayında mı? Öğrenci ara tatili hangi tarihte başlıyor? İşte detaylar. İlk ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvime göre; - ilk ara tatil 14 Kasım - 18 Kasım tarihleri arasında, - ikinci ara tatil ise 17 Nisan - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. 2022 - 2023 ilk ara tatil kasım ayında mı? Ara tatil tarihleri belirlendi. İlk ara tatil kasım ayında yapılacak. 14 Kasım Pazartesi günü başlayan ara tatil, bir hafta sürecek ve öğrenciler 21 Kasım pazartesi günü okula devam edecek. Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline girecek. Öğrenci ara tatili hangi tarihte başlıyor? Öğrencilerin birer haftalık ara tatilleri, ilk dönemde Kasım ayında 2. dönemde nisan ayında gerçekleştirilecek. 14-18 Kasım ilk arar tatil, 17-20 Nisan ikinci ara tatil oalcak. .