2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başlamak üzere. 18 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen ara tatilde okullardan uzak kalacak. Ara tatilde öğretmen seminerlerinin de uzaktan yapılacağı açıklandı. ÖBA üzerinden yapılacak olan seminere katılımın zorunlu olup olmadığı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kasım ara tatil seminer zorunlu mu? ÖBA seminere katılmazsa ne olur? soruları şu sıralar öğretmenler tarafından sıkça soruluyor.

Öğretmenler ve öğrenciler 11asım'da ara tatile çıkıyor. 11 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla 9 gün sürecek olan ara tatilde öğretmen seminerlerinin de uzaktan yapılacağı açıklandı. Seminerlerin bu sene de ÖBA üzerinde yapılmasına karar verildi. Öğrenciler gibi öğretmenler de bu süre zarfında okullarda olmayacak. Kasım ara tatil seminerinde öğretmenler seminerlere katılmanın zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olacağını da araştırmaya başladı.

Kasım ara tatil seminer zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada öğretmen Kasım ara tatil seminerlerinin 14-18 Kasım tarihleri arasında online-uzaktan yapılacağını açıkadı. ÖBA üzerinden seminerlerin yapılacağını açıklandı. Seminerlere öğretmenlerin katılımının zorunlu olması bekleniyor.

Öğretmenler ÖBA seminere katılmazsa ne olur?

Öğretmenler de öğrenciler gibi 11 Kasım Cuma günü çalınan son ders zili ile ara tatile çıkacak. Öğretmenler seminerlerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyordu. Gelen açıklama herkesi sevindirdi. Öğretmenler bu sürede 14-18 Kasım tarihlerinde ÖBA üzerinden seminerlere katılacak.

Öğretmen Kasım ara tatil semineri kaç gün?

Öğretmen seminerleri 14-18 Kasım tarihlerinde olacak. Öğretmenler ara tatile ise 11 Kasım'da başlayacak 21 Kasım'da okullarında olcak.