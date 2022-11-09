Kasım öğretmen seminerleri kaç gün? 14-18 Kasım öğretmen seminerleri online mı, okulda mı verilecek?

Kasım öğretmen seminerleri kaç gün? 14-18 Kasım öğretmen seminerleri online mı, okulda mı verilecek? Kasım ara tatilinde öğretmenlerin seminerlerinin olup olmadığı merak konusu haline geldi. MEB konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Peki öğretmen seminerleri kaç gün ve ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Kasım öğretmen seminerleri kaç gün? 14-18 Kasım öğretmen seminerleri online mı, okulda mı verilecek? Kasım ara tatilinde öğretmenlerin seminerlerinin olup olmadığı merak konusu haline geldi. MEB konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Peki öğretmen seminerleri kaç gün ve ne zaman başlıyor? İşte detaylar... Kasım öğretmen seminerleri kaç gün? Kasım ayında öğrenciler için ilk ara tatil başlıyor. Bununla birlikte aynı günlerde öğretmenler için seminerler verilecek. 14-18 Kasım öğretmen seminerleri online mı, okulda mı verilecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarına göre öğretmen seminerleri Kasım'da online olarak verilecek. MEB açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili "Öğretmenlerimiz, 14-18 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde okula gitmeden bu dönemdeki mesleki çalışma programlarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla tamamlayabilecekler." dedi. Ara tatil kaç gün sürecek? Yayımlanan takvime göre ara tatil 1 hafta sürecek. 14 Kasım Pazartesi ve 18 Kasım Cuma günleri arasında verilen tatil, hafta sonları da hesaplandığında 9 gün olacak. İLİŞKİLİ HABER İlk ara tatil hangi gün başlıyor? Kasım ara tatili kaç gün olacak? .