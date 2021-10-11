ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide en Harika karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu bir çok seyirci tarafından internette araştırılıyor. Peki Kardeşlerim Harika kimdir? Kardeşlerim dizisi Harika gerçek adı ne? Sevilen dizide Harika karakterini Gözde Türker oynamaktadır. Lise öğrencisini canlandıran Gözde Türker aslında 26 yaşındadır. İşte Gözde Türker kimdir sorusunun yanıtı...

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide en Harika karakterini canlandıran oyuncunun da kim olduğu bir çok seyirci tarafından internette araştırılıyor. Peki Kardeşlerim Harika kimdir? Kardeşlerim dizisi Harika gerçek adı ne? Sevilen dizide Harika karakterini Gözde Türker oynamaktadır. Lise öğrencisini canlandıran Gözde Türker aslında 26 yaşındadır. İşte Gözde Türker kimdir sorusunun yanıtı...

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana milyonlarca kişiyi ekran başına bağlayan Kardeşlerim dizisinin oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Bir çok oyuncunun kim olduğu dizi başladığı günden bu yana internette en çok araştırılan konuların arasında. Dizide Harika adı ile oynayan oyuncunun da gerçek adının ne oldğu dizi hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Kardeşlerim Harika kimdir? Kardeşlerim dizisi Harika gerçek adı ne? Gözde Türker kimdir?

Kardeşlerim Harika kimdir?

Kardeşlerim diizisinde Harika Manyaslı karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Harika Manyaslı Kenan ve Suzan'ın kızı. Doruk'un eski sevgilisi. Ömer'in kız kardeşidir. Sahip olduklarıyla övünen ve psikolojisi tam olarak yerinde olmayan bir kızdır. Ömer, Suzan'ın ve onun hayatına girdikten beri ondan nefret etmektedir.

Kardeşlerim dizisi Harika gerçek adı ne?

Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini Gözde Türker oynamaktadır. Gözde Türker genç ve başarılı bir oyuncu.

Gözde Türker kimdir?

Gözde Türker Kardeşlerim dizisindeki Harika karakteri ile adından sıkça söz ettiriyor.

Gözde Türker 17 Eylül 1995 senesinde İstanbul da doğdu. 26 yaşında olan genç kız başarılı bir oyuncudur.

Oyunculuğa küçük yaşta merak salan Gözde Türker çocukluk yaşlarında tiyatro eğitimi almaya başladı.

Gözde Türker 9 yaşında iken Bursa da tiyatro eğitimi aldı. Çocuk yaşta çeşitli tiyatrolarda sahne aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamlayan Gözde Türker bir çok tiyatroda yer aldı.

"Hastalık Hastası" isimli tiyatroda Beline karakterine, "Antigone" isimli tiyatroda İsmene karakterine, "Cesaret Ana ve Çocukları" isimli tiyatroda Cesaret Ana karakterine, "Bizden Değilsin" isimli tiyatroda Çocuk karakterine hayat verdi.

Gözde Türker'in televizyon ekranlarında görülmesi 2011 senesinde oldu. Gözde Türker 2011 senesinde Star TV de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye Sultan'ı oynadı.

Ardından 2016 senesinde Kanal d de yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Melis Sayguner karakterini canlandırdı.

2018'de ise Star TV de yayınlanan Ülfet karakterine hayat verdi.

2021 yılında ATV de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandırdı.

Gözde Türküer evlidir. 26 aşında olan genç oyuncu Temmuz ayında hayatını Anıl Güler ile birleştirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.