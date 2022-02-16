Karasu-1 kuyusu nerede? Sakarya gaz sahası nerede? Sakarya'da doğalgaz mı bulundu? Karadeniz'de doğalgaz arayışına devam eden sondaj gemilerimizden yeni müjdeler beklenirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den sevindiren bir açıklama geldi. Dönmez sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gaz Sahası Karasu-1 kuyusunda 3. arama sondajına başladığını duyurdu. Sakarya Gaz sahası Karasu-1 kuyusunun nerede ve hangi ilde olduğu sorusu da vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Karasu-1 kuyusu nerede? Sakarya gaz sahası nerede? Sakarya'da doğalgaz mı bulundu? Karadeniz'de doğalgaz arayışına devam eden sondaj gemilerimizden yeni müjdeler beklenirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den sevindiren bir açıklama geldi. Dönmez sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gaz Sahası Karasu-1 kuyusunda 3. arama sondajına başladığını duyurdu. Sakarya Gaz sahası Karasu-1 kuyusunun nerede ve hangi ilde olduğu sorusu da vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Türkiye yerli dopalgaz arama çalışmalarına devam ediyor. Sondaj ve sismik arama gemileri ile Karadeniz'den Akdeniz'e kadar pek çok açık denizde arama çalışmalarına devam eden gemilerimizden müjdeli haberler bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den de son gelen açıklama herkesi heyecanlandırdı. Dönmez sosyal medyadan “Yeni kuyu, yeni heyecan” başlığı ile yaptığı açıklamada şunları belirtti: Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi.

Karasu-1 kuyusu nerede?

Karasu-1 kuyusundan gelecek müjdeli haberler bekleniyor. Bakan Dönmez Karasu-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başlandığını duyurmuştu. Karasu-1 kuyusu Sakarya Gaz sahası bloğu içinde yer alıyor. Sakarya ile Zonguldak açıklarında olan Karasu-1 kuyusunda sondaj çalışmalarının 2.5 ay süreceği belirtildi.

Sakarya gaz sahası nerede?

Sakarya Gaz sahası Karadeniz'de Sakarya ile Zonguldak açıklarında yer alıyor. Sakarya Gaz sahasında pek çok sondaj kuyusu bulunuyor. Türkali kuyuları da Sakarya Gaz sahası bloğunda yer alıyor.

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