Türkali-2 kuyusu nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjde açıklayacağını duyurması gözleri sondaj çalışmalarının yapıldığı kuyulara çevirdi. Fatih sondaj gemisi geçtiğimiz günlerde Türkali-2 kuyusunda sondaj çalışmalarını tamamlamıştı. Gelecek olan müjde haberinin Türkali-2 kuyusundan gelmesi muhtemel. Peki Türkali 2 kuyusu nerde bulunuyor? Türkali-2 hangi ile yakın? Türkali-2 kuyusu hangi ilimizde? Türkali-2 kuyusu doğalgaz rezervi ne kadar?

Türkali-2 kuyusu nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müjde açıklayacağını duyurması gözleri sondaj çalışmalarının yapıldığı kuyulara çevirdi. Fatih sondaj gemisi geçtiğimiz günlerde Türkali-2 kuyusunda sondaj çalışmalarını tamamlamıştı. Gelecek olan müjde haberinin Türkali-2 kuyusundan gelmesi muhtemel. Peki Türkali 2 kuyusu nerde bulunuyor? Türkali-2 hangi ile yakın? Türkali-2 kuyusu hangi ilimizde? Türkali-2 kuyusu doğalgaz rezervi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı telvizyon programında doğalgaz çalışmalarına ilişkin yeni müjdenin yakında geleceğini duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar da yeni doğalgaz mı keşfedildi diye araştırmaya başladı. Sondaj gemilerimiz Karadeniz'i didik didik arıyor. Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de 3 bin 50 metre sondaj derinliğine ulaştı. Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusundaki çalışmalarını tamamlamasının ardından Türkali-2'de sondaj çalışmalarına başladı. Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de 3 bin 50 metre sondaj derinliğine ulaştı. Peki Türkali-2 kuyusu nerede? Türkali-2 hangi ile yakın? Türkali kuyusundan doğalgaz çıktı mı?

Türkali-2 kuyusu nerede?

Türkiye sondaj kuyularından gelecek güzel haberleri bekliyor. Güzel haberlerin gelemsi en muhtemel kuyulardan bir tanesi de Türkali-2 kuyusu. Peki Türkali-2 kuyusu nerede? Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusundaki çalışmalarını tamamlamasının ardından Türkali-2'de sondaj çalışmalarına başladı. Çalışamların ardından Kanuni sondaj gemisi ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Türkali-2 kuyusundan gelcek muhtemel iyi haberler herkesi sevince boğabilir. Vatandaşlar da Türkali-2 kuyusu nerede? sorusunu sormaya başladı. Türkali-2 kuyusu Sakarya Gaz sahası içinde yer alıyor. Türkali-2 kuyusu Zonguldak açıklarında yer alıyor. Türkali-2 kuyusu Tuna-1 kuyusunun batısında bulunuyor. Türkali-2 Sakarya Gaz sahası havzası içinde bulunur.

10 Türkali kuyusu açılacak

Türkiye'nin 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiği Sakarya Gaz Sahası'nda 2 yıl içinde 10 Türkali kuyusu açılacak ve tespit çalışmaları yapılacak. Her bir kuyu yaklaşık 2 kilometre çapında olacak şekilde kazılacak.

Erdoğan ne demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.