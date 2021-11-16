Karadağ Müslüman mı? Karadağ halkı Türk mü? Karadağ nerede?

Peki Karadağ Müslüman mı? Türkiye 2022 Dünya Kupası grup mücadelesinde son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Türkiye'nin bu zorlu maçtan 3 puan çıkarmaktan başka şansı bulunmuyor. Türkiye'nin zorlu rakibi Karadağ'ın nasıl bir ülke olduğu da araştırılmaya başlandı. En merak edilen konuların başında Karadağ'ın nerede olduğu ve Müslüman olup olmadığı yönünde. Karadağ halkı Türk mü? Karadağ nerede? Karadağ ülkesi ile ilgili detaylar haberimizde...

Peki Karadağ Müslüman mı? Türkiye 2022 Dünya Kupası grup mücadelesinde son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Türkiye'nin bu zorlu maçtan 3 puan çıkarmaktan başka şansı bulunmuyor. Türkiye'nin zorlu rakibi Karadağ'ın nasıl bir ülke olduğu da araştırılmaya başlandı. En merak edilen konuların başında Karadağ'ın nerede olduğu ve Müslüman olup olmadığı yönünde. Karadağ halkı Türk mü? Karadağ nerede? Karadağ ülkesi ile ilgili detaylar haberimizde...

Balkan ülkeleri arasında yer alan Karadağ etnik çeşitliliği oldukça fazla olan bir ülkedir. Karadağ'ın oldukça dikkat çekici turistik yerleri bulunur. doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Karadağ son zamanlarda oldukça fazla turist ağırlıyor. İşte Karadağ hakkında bilmeniz gerekenler...

Karadağ nerede?

Karadağ Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrilidir. Başkenti ve en büyük şehri Podgorica ülke topraklarının %10,4'ünü ve nüfusun %29,9'unu kapsamaktadır, Çetine kenti eski krallık başkenti statüsündedir.

Erken Orta Çağ döneminde günümüz Karadağ topraklarında güneyde Duklja, batıda Travunia ve kuzeyde Rascia olmak üzere üç prenslik bulunuyordu. 14 ve 15. yüzyıllarda Zeta Prensliği ortaya çıktı. Karadağ ismi ilk kez 15. yüzyıl sonlarında kullanıldı. Osmanlı hükmü altındaki ülke 1696'da bağımsızlığını tekrar kazandı. Petrović-Njegoš hanedanı altında önce teokratik, sonraları ise seküler prenslikler kuruldu. Karadağ'ın bağımsızlığı 1878'deki Berlin Kongresi'nde Avrupa güçlerince tanındı. 1910'da ülke krallığa dönüştü. I. Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslavya'nın parçası olan Karadağ, dağılmanın ardından Sırbistan'la bir federasyon kurdu. Mayıs 2006'daki bağımsızlık referandumuyla bağımsızlık ilan edildi ve konfederasyon barışçıl bir şekilde dağıldı.

Dünya Bankası tarafından üst-orta gelir seviyesinde gösterilen Karadağ; BM, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması ve Akdeniz için Birlik'in üyesidir. Ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindedir.

Karadağ Müslüman mı?

Ülkenin büyük çoğunluğunu Karadağlılar oluşturur, Sırplar %28,7 ile en büyük azınlıktır. Ayrıca Boşnaklar, Arnavutlar ve Hırvatlar da bulunur.

1991 sayımına göre Sırplar, Sırbistan-Karadağ federasyonundaki toplam nüfusun %69'unu oluşturmaktaydı. Karadağlılar ise toplam nüfusun %5, Karadağ nüfusunun da %62'sini oluşturuyordu. Slav olmayan Arnavut azınlık ülkedeki 2. büyük gruptu ve resmî tahminlere göre toplam nüfusa oranları %17'ydi. Nüfus sayıları tam bilinmeyen kendi içlerine çekilmiş Türkler de demografik yapıda yer almışlardır.

1965'ten sonra Sırbistan ve Karadağ'dan gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika'ya sürekli göç yaşanmıştır. Eski Yugoslavya'nın dağılmasını ve Hırvatistan ile Bosna-Hersek'teki savaşı takip eden yıllarda göç Sırbistan ve Karadağ'a yönelmiştir. Mülteci sayımı sonucunda 1996 yılı ortalarında 566.200'ü mülteci statüsünde olan 646.000 kişi tespit edilmiştir. 79.700 kişi ise diğer cumhuriyetlerde yaşayan Sırp ve Karadağlılar ya da Yugoslavya'ya mülteci olarak gelip Yugoslav vatandaşlığına geçmiş kişilerdir.

Karadağlılar Türk mü?

Karadağlılar Güney Slavları'ndan bir halk. Sırplardan ayrı bir halk olmalarına rağmen uzun bir süre devam eden zaman ortaklığı nedeniyle çoğunlukla Sırplarla karıştırılırlar ve Sırpları gittikçe özümsemişlerdir. Fakat Karadağ hükümetinin ülke dilini Sırpçadan ayrıştırma çabası ve ülkelerin ayrılmasıyla(Sırbistan-Karadağ) Sırplardan ayrışma yönünde bir politika izlenmektedir.

Karadağlılar en çok hangi ülkede var?

Türkiye 250,000 (2013)

Sırbistan 38,527 (2011)

Bosna-Hersek 10,071 (1991)

Hırvatistan 4,517 (2011)

Kuzey Makedonya 2,686 (2002)

Slovenya 2,667 (2002)

Arnavutluk 366 (2011)

Kanada 2,970 (2011)

Avustralya 1,171 (2006)

Karadağ Bayrağı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.