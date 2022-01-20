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Kar tatilinde ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi? Kar tatili ücretli öğretmen maaşında kesinti olur mu?
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TIMETURK / GENEL / Kar tatilinde ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi? Kar tatili ücretli öğretmen maaşında kesinti olur mu?

Kar tatilinde ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi? Kar tatili ücretli öğretmen maaşında kesinti olur mu?

Kar tatilinde ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi? Kar tatili ücretli öğretmen maaşında kesinti olur mu? Kış aylarında havaların da soğumasıyla pek çok ilimizde kar yağışları etkisini göstermeye başlıyor. Yoğun kar yağışları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmek zorunda kalınıyor. Kar tatiline öğrenciler sevinirken ücretli öğretmenler ise ek ders ücreti alamayacakları için üzülüyor. Peki ücretli öğretmenlerden kar tatili kesintisi olur mu? Öğretmenler kar tatilinde maaşlarını kesintili olarak alır. Ücretli öğretmenler bu durumun giderilmesi için çalışma yapılmasını bekliyor.

1 Saat Önce
2022-01-20 15:33:27
Kar tatilinde ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi? Kar tatili ücretli öğretmen maaşında kesinti olur mu?

Ülkemizde MEB okullarında binlerce ücretli öğretmen çalışmaktadır. Ücretli öğretmenler kadoru ve sözleşmeli öğretmenlerle aynı işi yapmalarına rağmen maaş bakımından daha az almaktadır. Aynı şekilde sosyal haklar açısından da kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden daha az haklara sahiptir. Ücretli öğretmenler ek ders ücretine göre maaş alır. Çoğu zaman ücreti öğretmenlerin maaşı değişebilir.

Kar tatilinde ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Havaların soğumasıyla birlikte pek çok ilimizde okulların tatil edildiği haberleri de geliyor. Okulların tatil olmasına öğrenciler sevininiyor ancak öğretmenler ek ders ücretlerinin kesileceği içimn sevinemiyor. Ücretli öğretmenlerin de kar tatilinde ek ders ücretleri kesilir. Dolayısıyla kar tatili olan bir ayda öğretmen maaşları düşük olarak yatar.

Kar tatili ücretli öğretmen maaşında kesinti olur mu?

Kar tatilinde ücretli öğretmenlere ek ders ücreti yatmaz. Ücretli öğretmenlerden kar tatili kesintisi yapılır.

2022 ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

2022 yılında ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ₺6,55'lik bir zam yapılması beklenşyor. Ücretli öğreten ders başı ek ders ücretinin ₺28,01'ye çıkması bekleniyor. Bu rakamlara göre 4 hafta 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin maaşı 3 bin 400 tl civarında olması bekleniyor.

Ücretli Öğretmen nedir?

Ücretli öğretmenler MEB bünyesinde görev alır. Okulun kadrosunda bulunan öğretmen açığı üzrertli öğretmenlerle giderilir. Ücretli öğetmenler ders baş ücret alır. Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü'ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Sözleşmeli öğretmen maaşları ve sosyal hakları kadrolu öğretmenlere göre oldukça düşüktür.

Kar tatilinde ek ders kesilir mi? Kar tatilinde ek ders ödenir mi? Okullar kapanınca öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
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