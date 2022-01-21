Kar tatili olan okullarda karne dağıtılacak mı? Kar tatili olan illerde karne ne zaman dağıtılacak? Soğuk hava dalgası ülkenin batısından doğusuna kadar tüm illerinde kendisini derinden hissettiriyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte de pek çok ilde 21 Ocak günü okullar tatil edildi. Karneleri almayı bekleyen öğrenciler okulların tatil edilmesiyle buruk bir sevinç yaşadı. Öğrenciler kar tatili olan illerde karnelerin dağıtılıp dağıtılmayacağını merak ediyor. Peki kar tatili olan illerde ve okullarda karneler ne zaman dağıtılacak?

Kar tatili olan okullarda karne dağıtılacak mı? Kar tatili olan illerde karne ne zaman dağıtılacak? Soğuk hava dalgası ülkenin batısından doğusuna kadar tüm illerinde kendisini derinden hissettiriyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte de pek çok ilde 21 Ocak günü okullar tatil edildi. Karneleri almayı bekleyen öğrenciler okulların tatil edilmesiyle buruk bir sevinç yaşadı. Öğrenciler kar tatili olan illerde karnelerin dağıtılıp dağıtılmayacağını merak ediyor. Peki kar tatili olan illerde ve okullarda karneler ne zaman dağıtılacak?

Soğuk havalar ülkenin her ilinde kendisini hissettiriyor. Pek çok ilimizde kar yağışları nedeniyle de okullarda eğitim öğretime ara verildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son günü olan 21 Ocak'ta milyonlarca öğrenci karnelerine kavuştu. Ancak bu günde kar tatili endeniyle okulları kapalı olan öğrenciler karnelerini alamadı. Öğrenciler ve veliler 21 Ocak'ta kar tatili nedeniyle okulların kapalı olduğu illerde karne dağıtımı yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

Kar tatili olan illerde karneler nasıl, ne zaman dağıtılacak?

21 Ocak'ta 20 ilin tamamında ve pek çok ilçede okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle karne dağıtımı yapılamadı. Kar tatili olan okullarda karneler ilerleyen günlerde dağıtılacaktır. Karne dağıtımı için kaydınızz olan okul ile irtibata geçebilirsiniz.

21 İlde okullar tatil edildi

Youn kar yağışı ülkenin bir çok ilinde etkisini artırarak devam ettiriyor. Kar yağışları nedeniyle 21 ilde okullar 21 Ocak'ta tatil edildi.