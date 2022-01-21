Kar tatili olan illerde karneler nasıl, ne zaman dağıtılacak? Kar tatili olan okullarda karneler ne zaman verilecek? Soğuk hava dalası ile birlikte ülkemizin pek çok ilinde yoğun kar yağışları halen devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle pek çok okulda da eğitim ve öğretime ara verildi. 2021-2022 eğitim yılının ilk yarısının son günü olan 21 Ocak'ta da bazı illerde okullar tatil edildi. Karneleri almayı bekleyen öğrenciler okulların tatil olmasıyla karneleri ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. 21 Ocak'ta karne dağıtımı yapılmayan okullarda karneler ne zaman dağıtılacak?

Kar tatili olan illerde karneler nasıl, ne zaman dağıtılacak? Kar tatili olan okullarda karneler ne zaman verilecek? Soğuk hava dalası ile birlikte ülkemizin pek çok ilinde yoğun kar yağışları halen devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle pek çok okulda da eğitim ve öğretime ara verildi. 2021-2022 eğitim yılının ilk yarısının son günü olan 21 Ocak'ta da bazı illerde okullar tatil edildi. Karneleri almayı bekleyen öğrenciler okulların tatil olmasıyla karneleri ne zaman alacaklarını araştırmaya başladı. 21 Ocak'ta karne dağıtımı yapılmayan okullarda karneler ne zaman dağıtılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 21 Ocak'ta sonra erdi. Milyonlarca öğrenci 21 Ocak'ta aldıkları karneler ile yarı yıl tatiline başladı. Yoğun kar yağışları nedeniyle ülke genelinde pek çok ilde 21 Ocak günü kar tatili verildi. Kar tatili nedeniyle milyonlarca öğrenci karnelerini alamadı ve karnelerin ne zaman dağıtılacağını merak etmeye başladı. Öğrenciler ve veliler Kar tatili olan illerde karneler nasıl, ne zaman dağıtılacak? Kar tatili olan okullarda karneler ne zaman verilecek? sorusunu sormaya başladı.

Kar tatili olan illerde karneler nasıl, ne zaman dağıtılacak?

21 Ocak'ta 20 ilin tamamında ve pek çok ilçede okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle karne dağıtımı yapılamadı. Kar tatili olan okullarda karneler ilerleyen günlerde dağıtılacaktır. Karne dağıtımı için kaydınızz olan okul ile irtibata geçebilirsiniz.

Kar tatili olan okullarda karneler ne zaman verilecek?

Kar tatili olan illerde karne dağıtımı haftanın ilk günü yani pazartesi günü yapılacaktır. Aileler ve öğrenciler pazartesiden itibaren karnelerini almak için bağlı oldukları okula gidebilirler.

15 tatili ne zaman bitecek?

15 tatili adından da anlaşılacağı üzere 2 hafta süren bir dönem tatilidir. Öğrenciler 2021-2022 yılında 15 tatile 21 Ocak'ta başladı. İki hafta tatil yapacak olan öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü okullarındaki yerini almak zorunda olacak.