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Kandil sonrası oruç tutulur mu? Kandilden önce mi sonra mı oruç tutulmalı?

Kandil sonrası oruç tutulur mu? Mevlid kandilinin tüm Müslümanlarca kutlandığı günde, yapılacak ibadetler merak ediliyor. Gününü oruçla geçirenlerden çok, ertesi gün oruç tutulup tutulmayacağı araştırılıyor. Peki mevlid kandili sabahı oruç tutulur mu? Kandilden önce mi sonra mı oruç tutulmalı? İşte detaylar...

12 Saat Önce
2022-10-07 20:04:48
Kandil sonrası oruç tutulur mu? Kandilden önce mi sonra mı oruç tutulmalı?

Kandil sonrası oruç tutulur mu? Mevlid kandilinin tüm Müslümanlarca kutlandığı günde, yapılacak ibadetler merak ediliyor. Gününü oruçla geçirenlerden çok, ertesi gün oruç tutulup tutulmayacağı araştırılıyor. Peki mevlid kandili sabahı oruç tutulur mu? Kandilden önce mi sonra mı oruç tutulmalı? İşte detaylar...

Kandil sonrası oruç tutulur mu?

Mevlid kandilinde orucun zorunluluğuna dair bir hadis bulunmamaktadır. Kişinin kendi iradesine bırakılan bu kutlu gün, evla ibadetlerle geçirilmelidir. Oruç da bunlardan biridir.

Eğer oruç tutulacaksa, kandil öncesi ve sonrası tutulabilir. Kandil gecelerinin gündüzlerinde, yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.

Kandilden önce mi sonra mı oruç tutulmalı?

Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. (Kurtubi, el-Cami' li Ahkami'l-Kur'an, Riyad 2003, XIV, 15)

Örneğin Miraç Kandili cumayı cumartesiye bağlayan gece ise, cuma günü ve cumartesi günleri oruç tutulabilir. Faziletli olanı cumartesi günü tutmaktır.

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