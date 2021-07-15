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TIMETURK / GENEL / Kamerası bozuk olan telefondan WhatsApp Web'e nasıl girilir? Whatsapp web girişi kamerasız telefondan nasıl yapılır?

Kamerası bozuk olan telefondan WhatsApp Web'e nasıl girilir? Whatsapp web girişi kamerasız telefondan nasıl yapılır?

Whatsapp web girişi kamerasız telefondan nasıl yapılır? Kamerası bozuk telefondan WhatsApp Web'e nasıl girilir? WhatsApp'a giriş yapmak isteyen ancak kamerası olmadığı için bunu yapamayanlar bu duruma bir çözüm arıyor. İnternette ve forum sitelerinde kamerasız telefonla Whatsapp web girişi nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlara üzücü haber geldi.

3 Saat Önce
2021-07-15 14:07:59
Kamerası bozuk olan telefondan WhatsApp Web'e nasıl girilir? Whatsapp web girişi kamerasız telefondan nasıl yapılır?

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Whatsapp web girişi kamerasız telefondan nasıl yapılır? Kamerası bozuk olan telefondan WhatsApp Web'e nasıl girilir? WhatsApp'a giriş yapmak isteyen ancak kamerası olmadığı için bunu yapamayanlar bu duruma bir çözüm arıyor. İnternette ve forum sitelerinde kamerasız telefonla Whatsapp web girişi nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlara üzücü haber geldi.

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp yeni özellikleri ile kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. WhatsApp son olarak masa üstü uygulamasndan görüntülü konuşma ve sesli konuşma özelliğini devreye sokmuştu. Bu özellik anında milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlandı. WhatsApp Web de 2015 yılında kullanıcıların hizmetine girmişti. Telefona bağlı kalmadan bilgisayar üzerinden WhatsApp mesajlaşmasına devam etmek kullanıcıların işini kolaylaştırdı. Ancak bazı kullanıcılar WhatsApp Web'e giriş yapamıyor. Kamerası olmayan telefonlar ve kamaresı bozuk olan telefonlarla WhatsApp Web'e nasıl giriş yapılacağı araştırılıyor. Peki Whatsapp web girişi kamerasız telefondan nasıl yapılır? Kamerası bozuk olan telefondan WhatsApp Web'e nasıl girilir?

Kamerası bozuk telefondan WhatsApp Web'e nasıl girilir?

WhatsApp Web'e giriş yapmak için öncelikle internet bağlantınız olması gerekiyor. Sonraki en önemli nokta bilgisayar ile telefonuj eşleştirilmesi için kamera ile barkod okutma noktası. Eğer kameranız bozuk ise barkod okutmadan WahatsApp'a giriş yapamazsınız. Ancak bir kez giriş yapmışsanız ve çıkış da yapmamışsanız WhatsApp oturumunuz aktif olarak açık kalmış demektir ve yeniden barkod eşeltirmesi yapmadan WhatsApp Web'e giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca şu yöntemi deneyebilirsiniz

1- WhatsApp'ı açın > Diğer seçenekler > Ayarlar'a dokunun.
2- Adınızın yanında gösterilen QR simgesine dokunun.
3- KODU TARA'ya dokunun.
4- Ekranın alt kısmındaki Galeri simgesine dokunun.
5- Galeri'nizden WhatsApp QR kodunu seçin veya Fotoğraflar'ınızdan seçim yapmak için Diğer simgesi > Fotoğraflar'a dokunun.
6- Tamam'a dokunun.
7- EKLE'ye dokunun.

WhatsApp Web'e nasıl giriş yapılır?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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