Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı mobil cihazları olmadan bilgisayar üzerinden mesajlaşma ve görüntülü konuşma özelliğini kullanıyor. WhatsApp'ın 2015 yılında hizmete sunduğu Whatsapp web uygulaması bilgisayar başında uzun vakit geçirenleri sevindirdi. Ancak bazen WhatsApp Web'e girerken bazı kullanıcılar sıkıntı yaşayabiliyor. Peki Whatsapp web girişi nasıl yapılır? Whatsapp web 2 bilgisayarda çalışır mı? İşte WhatsApp Web'e adım adım giriş yapma rehberi...

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı mobil cihazları olmadan bilgisayar üzerinden mesajlaşma ve görüntülü konuşma özelliğini kullanıyor. WhatsApp'ın 2015 yılında hizmete sunduğu Whatsapp web uygulaması bilgisayar başında uzun vakit geçirenleri sevindirdi. Ancak bazen WhatsApp Web'e girerken bazı kullanıcılar sıkıntı yaşayabiliyor. Peki Whatsapp web girişi nasıl yapılır? Whatsapp web 2 bilgisayarda çalışır mı? İşte WhatsApp Web'e adım adım giriş yapma rehberi...

WhatsApp yıllardır beklenen özelliğini 1015'te hizmete sundu ve WhatsApp kullanıcıları rahat bir nefes aldı. Bir yandan ofiste işlerini yapmaya çalışan bir yandan da telefondan mesaj yazma derdi WhatsApp Web ile sona erdi. Artık bilgisayarınızdan ve tabletinizden WhatsApp mesajlaşması ve görüntülü konuşma yapabiliyoruz. Bunun için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyor. Telefon internete bağlandığı zaman web sayfası üzerinden WhatsApp Web'i açarak mesajlaşmaya başlayabilirsiniz. Peki Whatsapp web girişi nasıl yapılır? Whatsapp web 2 bilgisayarda çalışır mı?

Whatsapp web girişi nasıl yapılır?

WhatsApp Web'e girmek isteyen ancak sorunla karşılaşan kullanıcılar internetten Whatsapp web girişi nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Whatsapp web girişi oldukça basit bir işlem ve sadece bir kaç saniyede tamalanıyor. İşte Whatsapp web'e giriş yapma yöntemi;

1- Öncelikle bilgisayarınızın ve telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyor

2- Bilgisayarınızdan internet tarayıcısını açın.

3- Açılan tarayıcıya web.whatsapp.com yazarak sayfaya gidin.

4- Tarayıcıdan açılan WhatsApp Web sayfasında kare kod görünecek. Bu kare kodu telefonunuz ile eşleştirmeniz gerekecek.

5- Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın ve ayarlar bölümüne girin.

6- Uygulamanın ayarlar bölümünde WhatsApp Web / Masaüstü seçeneğine gidin.

7- Karşınıza çıkan tarama bölümüne bilgisayardaki kare kodu (Barkodu) taratmanız gerekiyor.

8- Barkod taratma işlemi bitince bilgisayarda WhatsApp sayfanızın açıldığını göreceksiniz. Ve buradan mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.

NOT: WhatsApp Web cep telefonunuzun internete bağlı olduğu sürece kullanılabilir. Cep telefonunda internet kesikliği yaşandığı anda WhatsApp Web kullanımı da durabilir.

Whatsapp web 2 bilgisayarda çalışır mı?

WhatsApp Web'i iki bilgisayarda yada daha fazla bilgisayarda açabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle aynı telefon mumarası ile işlem yapacaksak bunun için farklı internet tarayıcıları ya da gizli sekmeler kullanılabilir. Örneğin bir bilgisayrda Microsoft EDGE üzerinden WhatsApp Web'e giriş yaptıysanız ikinci bilgisayardan Google Chrome ile bağlanabilirsiniz. Ayrıca whatsapp desktop'ta da bir oturum açtığımız durumda “tek bir bilgisayarda toplamda 9 farklı telefon numarasından” whatsapp web açabiliriz.

Whatsapp nedir?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.