Kadir Topbaş kimdir? Kadir Topbaş'ın hayatı ve biyografisi

Kadir Topbaş kimdir? 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Kadir Topbaş 13 yıl boyunca İstanbul'u yönetmiştir. Kadir Topbaş 2017 yılında istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş 13 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti. İşte Kadir Topbaş'ın hayatı ve biyografisi...

Kadir Topbaş kimdir? 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Kadir Topbaş 13 yıl boyunca İstanbul'u yönetmiştir. Kadir Topbaş 2017 yılında istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş 13 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti. İşte Kadir Topbaş'ın hayatı ve biyografisi...

Eski İBB Başkanı Topbaş koronavirüse yakalanmış ve hastanede uzun süre tedavi altında tutulmuştu. Kadir Topbaş yoğun tedavi sırasında diyalize bağlandığı haberleri gelmişti. Tedavi gördüğü hastande yaklaşık 3 ay yoğun bakımda kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeneiyle bu yönde tedavisine devam edilen Kadir Topbaş 13 Şubat 2021'de tedavilere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. İStanbul'a sayısız hizmeti bulunan Kadir Topbaş'ın hayatı ve kim olduğu da araştırılmaya devam ediyor. Peki Kadir Topbaş kimdir? İşte Kadir Topbaş'ın hayatı ve biyografisi...

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

Kadir Topbaş 8 Ocak 1945 tarihinde dünyaya geldi. Kadir Topbaş Artvin Yusufeli'nde doğmuştur. Kadir Topbaş mimar, iş insanı ve siyasetçidir. Kadir Topbaş 13 Şubat 2021 yılında tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.

Kadir Topbaş, henüz üç aylıkken İstanbul'a geldi.

Kadir Topbaş İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur.

Ardından üniversite eğitimi için 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi. Ardından 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Ardından doktora tezini tamamladı.

Topbaş üniversiteden mezun olduktan sonra uzun süre serbest mimar olarak çalıştı. Topbaş 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

Kadir Topbaş ayrıca Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

Bir süre aile şirketlerinin yönetiminde bulundu.

Kadir Topbaş'ın siyaset yaşamı Refah Partisi ile başlıyor.

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi.

Kadir Topbaş 1999-2004 yıllarında Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.

Kadir Topbaş ardından AK Parti'ye geçiş yapmıştır ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçilmiştir.

2004-2017 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden on üç yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev aldı.

Kadir Topbaş 22 Eylül 2017'de İBB başkanlığından istifa etti. İBB Başkanlığına belediye meclisi seçimi ile Mevlüt Uysal geçti.

Topbaş, Özleyiş Topbaş'la evli ve üç çocuk babasıydı.

KADİR TOPBAŞ VEFATI

Kadir Topbaş koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi altına alınmıştı. Topbaş'ın durumu kötüleşti ve yoğun bakım servisine alındı. Entübe edilen Kadir Topbaş yaklaşık 3 ay yoğun bakımda kaldı. Topbaş hastalığı atlattı ancak sonrasında çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Topbaş'ın tedavisine bu yönde tekrar başlandı ancak tedaviler yeterli olmadı. Kadir Topbaş 13 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. Topbaş'ın cenazesi Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.