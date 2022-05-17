Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kim? Kadıköy Belediye kimde, hangi partide? Şerdil Dara Odabaş nereli? Siyaset gündemine dair açıklamaları ve analizleri ile dikkatleri üzerine çeken Şerdil Dara Odabaşı'nın kim olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafından oldukça fazla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oyların yüzde 65,99’unu alan Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy Belediye Başkanı seçilmiştir. Peki Şerdil Dara Odabaşı hangi partiden? Kadıköy Belediyesi hangi partili?

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kim? Kadıköy Belediye kimde, hangi partide? Şerdil Dara Odabaş nereli? soruları vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Kadıköy İstanbul'un en hareketli ve en renkli semtlerinden biri olarak tanınıyor. Kafeleri, sokakları, sosyal imkanları ile Türkiye'nin en değerli semtlerinden biri olan Kadıköy'ün belediye başkanının kim olduğu merak ediliyor. Kadıköy Belediye Başkanı 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerdeki sonuçlara göre Şerdil Dara Odabaşı olmuştur.

Şerdil Dara Odabaşı kimdir?

12 Kasım 1973 yılında Siverek'te dünyaya gelen Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy Belediye Başkanıdır.

Şerdil Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte taşındığı Ankara'da ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Ankara'da Deneme Lisesi'nden mezun oldu.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğtiimine başladı. Odabaşı siyasete o yıllarda dahil oldu.

Üniversite öğrencilerinin parti üyesi olamadığı o dönemde, sosyal demokrat gençliği buluşturmak amacıyla oluşturulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi temsilciliğini ve başkanlığını yürüttü.

1994 yerel seçimlerinde SHP Merkez Seçim Ofisi'nde görev alan Odabaşı, sırasıyla;

2011 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği,

2012'de tekrar seçilerek İl Başkan Vekilliği ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı,

2015 yılında, Sayın Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı'ndaki yönetimde CHP İstanbul İl Sekreterliği,

2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere, seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundu.

2015 yılında CHP İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde partisinin Kadıköy adayı olan Odabaşı, %65,99 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

Kurtuluş Savaşı'nda bilfiil yer alan, İstiklal Madalyası'na layık görülen, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdidir.

1999 yılından, Kadıköy Belediye Başkanı seçildiği güne kadar, kendi kurduğu hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışan Odabaşı, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.