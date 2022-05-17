Kadıköy Belediyesi hangi partiden? Kadıköy Belediye Başkanı kim? Kadıköy Belediyesi CHP'li mi, AKP'li mi? soruları vatandaşlar tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. Kadıköy Belediyesi'nde zabıta personeli ve belediye mühendislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında “Örgütlü olarak rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “rüşvete aracılık etmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçundan operasyon başlatıldı.

Kadıköy Belediyesi'nde zabıta personeli ve belediye mühendislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında “Örgütlü olarak rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “rüşvete aracılık etmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçundan operasyon başlatıldı. Operasyon için düğmeye basılırken vatandaşlar da Kadıköy Belediyesi hangi partiden? Kadıköy Belediye Başkanı kim? Kadıköy Belediyesi CHP'li mi? sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri rüşvet operasyonu için düğmeye bastı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler “Örgütlü olarak rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “rüşvete aracılık etmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Mali Polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kadıköy Belediyesi hangi partiden?

Kadıköy Belediyesi'nde 31 Mart 2019 seçimlerinin CHP kazanmıştır. 201.646 oy ile oyların yüzde 65,99'unu alan CHP'nin adayı Kadıköy Belediye Başkanı olmuştur.

Kadıköy Belediye Başkanı kim?

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'dır.

Şerdil Dara Odabaşı 12 Kasım 1973 yıında Şanlıurfa'nın Siverek kentinde dünyaya glmiştir.

KAdıköy Belediye Başkanı Odabaşı aynı zamanda bir hukukçudur. Ankara Deneme Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara'da ortaöğrenim eğitimini tamamlayan Odabaşı ardından hukuk eğitimi için 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenimini tamamladı.

2, 3 ve 4. dönem CHP Milletvekili ve Meclis İdari Saymanı merhum Mahmut Odabaşı ile başlayan ve tüm aileyi şekillendiren bir Cumhuriyet kültürünün içinde büyüdü.

992 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Odabaşı, o yıllarda siyasete dahil oldu. Üniversite öğrencilerinin parti üyesi olamadığı o dönemde, sosyal demokrat gençliği buluşturmak amacıyla oluşturulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi temsilciliğini ve başkanlığını yürüttü.

Odabaşı, üniversitelerde parti gençlik kollarının kurulamadığı dönemde, sosyal demokrat gençliği örgütlemek amacı ile kurulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun İstanbul Üniversitesi Temsilciliği'ni ve Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3D (Dayanışma, Demokrasi, Değişim) Hareketi olarak bilinen derneğin kuruluşunda yer aldı. 1994 yerel seçimlerinden sonra Oğuz Kaan Salıcı'nın CHP İstanbul il başkanı seçildiği dönemde il başkan yardımcısı oldu. 2012 yılında tekrar seçilerek il başkanvekilliği yaptı. 2015 yılında CHP İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde partisinin Kadıköy adayı olan Odabaşı, %65,99 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.