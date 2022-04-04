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TIMETURK / GENEL / Kader Gökçe kimdir? Kader Gökçe'nin katili kim? Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından öldürüldü

Kader Gökçe kimdir? Kader Gökçe'nin katili kim? Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından öldürüldü

Kader Gökçe kimdir? Kader Gökçe'nin katili kim? Kadar Gökçe İstanbul Esenyurt'ta metrobüsten indiği sırada katledildi. Kan donduran olay saat saat 19.30 sıralarında Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra meydana geldi. Alpaslan Çay tarafından bir süre takip edildikten sonra zorla sokak arasına sürüklenen Kader Gökçe kurşunlanarak öldürüldü. Alpaslan Çay da aynı silahla intihar etti. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılan Kader GÖkçe hayatını kaybetti. Alpaslan Çay'ın daha önce sabıkasının olduğu öğrenildi.

58 Dakika Önce
2022-04-04 12:13:37
Kader Gökçe kimdir? Kader Gökçe'nin katili kim? Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından öldürüldü

Kader Gökçe kimdir? Kader Gökçe'nin katili kim? Kadar Gökçe İstanbul Esenyurt'ta metrobüsten indiği sırada katledildi. Kan donduran olay saat saat 19.30 sıralarında Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra meydana geldi. Alpaslan Çay tarafından bir süre takip edildikten sonra zorla sokak arasına sürüklenen Kader Gökçe kurşunlanarak öldürüldü. Alpaslan Çay da aynı silahla intihar etti. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılan Kader GÖkçe hayatını kaybetti. Alpaslan Çay'ın daha önce sabıkasının olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Kader Gökçe adlı genç kadın kanlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi. Kader Gökçe, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra kendisini bekleyen Alpaslan Çay yanına geldi.

Kader Gökçe yol ortasında katledildi!

Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader Gökçe'nin boynun silahla ateş etti. Alpaslan Çay ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.

Kader Gökçe hastanede hayatını kaybetti

Kader Gökçe, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Çay da tedaviye alındığı hastanede öldü.

Sabıkası olduğu öğrenildi

Kader Gökçe'nin ardından hastanede hayatını kaybeden Alpaslan Çay'ın daha önce başka bir kadınla evlenip, boşandığı ve "Tehdit" suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

Olay öncesi yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader Gökçe'nin üst geçitten inerken Alpaslan Çay'ın beklediği görülüyor. Kader Gökçe'yi gören Alpaslan Çay hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor.

Alpaslan Ç. metrobüsten inen Kader G.'yi öldürüp aynı silahla intihar etti!
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