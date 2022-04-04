Alpaslan Ç. metrobüsten inen Kader G.'yi öldürüp aynı silahla intihar etti!

Kader G. kimdir? Kader G.'nin katili Alpaslan Ç. öldü mü? Esenyurt'ta kan donduran bir cinayet yaşandı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Alpaslan Ç. merobüsten inen Kader G.'yi sürükleyerek ara sokağa soktuktan sonra silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kader G.'yi ve Alpaslan Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Kader G.'den acı haber gelirken Alpaslan Ç.'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kader G. kimdir? Kader G.'nin katili Alpaslan Ç. öldü mü? Esenyurt'ta kan donduran bir cinayet yaşandı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Alpaslan Ç. merobüsten inen Kader G.'yi sürükleyerek ara sokağa soktuktan sonra silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kader G.'yi ve Alpaslan Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Kader G.'den acı haber gelirken Alpaslan Ç.'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Esenyurt'ta geç bir kadın cinayete kurban gitti. Esenyurt'ta onlarca kişinin gözü önünde Alpaslan Ç. adlı şahıs Kader G.'yi kurşunlayarak öldürdü. Olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi.

Kader G. kimdir?

Kader G., Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç.'nin yanına geldi. Alpaslan Ç., kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader G.'nin boynun silahla ateş etti. Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, "Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kan donduran cinayetin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Olay iş yerlerinin güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerde, Kader G.'nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.'nin beklediği görülüyor. Kader G.'yi gören Alpaslan Ç. hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor. .