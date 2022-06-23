2022 Hemşire Temmuz zamlı maaşları | Kademe ve dereceye göre hemşire maaşı ne kadar? 2022 Temmuz hemşire maaşı Lise, Üniversite) ne kadar olacak? Memurların merakla beklediği zam ayına giriliyor. Tüm memurlar gibi Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli olan hemşireler de Temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Lise ve üniversite mezunu hemşireler kademe ve dereceye göre maaşlarına ne kadar zam yapılacağını şimdiden araştırmaya başladı. Memur maaşlarına yüzde 40'a yakın bir zam yapılacağı düşünülüyor ancak net rakam 4 Temmuz'da netlik kazanacak.

2022 Hemşire Temmuz zamlı maaşları | Kademe ve dereceye göre hemşire maaşı ne kadar? 2022 Temmuz hemşire maaşı Lise, Üniversite) ne kadar olacak? Memurların merakla beklediği zam ayına giriliyor. Tüm memurlar gibi Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli olan hemşireler de Temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Lise ve üniversite mezunu hemşireler kademe ve dereceye göre maaşlarına ne kadar zam yapılacağını şimdiden araştırmaya başladı. Memur maaşlarına yüzde 40'a yakın bir zam yapılacağı düşünülüyor ancak net rakam 4 Temmuz'da netlik kazanacak.

Milyonlarca memurun gözü kulağı Temmuz ayı zam oranlarında. Numan Kurtulmuş'tan gelen son dakika açıklaması ise milyonlarca memur gibi hemşireleri de heyecanlandırdı. Kurtulmuş açıklamasında "Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor" dedi. 2022 Mayıs ayına kadar olan enfaslyon farkı memurlar için 28 oldu. 7 puanlık toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur maaşlarına yüzde 35'lik bir enflasyon zammı oluştu. Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre bir hesaplama yapıldığı zaman memur Temmuz ayı zammı yüzde 40 civarında olması bekleniyor.

2022 Hemşire Temmuz zamlı maaşları

Sağlık Bakanlıı bünyesinde çalışan hemşireler kıdem ve dereceye göre değişik oranlarda maaş alıyorlar. Ayrıca hemşirelerin ve sağlık çalışanlarına ek ödeme ve döner sermaya ödemesi de yapılıyor. Hemşire maaşlarına yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları ile netlik kazanacak.

Kademe ve dereceye göre hemşire maaşı ne kadar?

2022 yılında üniversite mezunu derecesinde Lisans-5/1 hemşire 2022 ocak ayında 6.390 TL maaş aıyordu. Ocak ayında yapılan zamla birlikte 5-1 hemşire maaşı 8147 TL'ye çıktı. Temmuz zammı ile birlikte bu rakamın yüzde 40 oranında artması bekleniyor.

Lisans emzunu 9/1 kademe ve derecedeki bir hemşire Ocak ayında 7.434 TL maaş alıyordu. Yüzde 35 ile yüzde 40 arasında memur zammı yapılırsa hemşire 9'a 1 maaşı da 10 bin 100 TL ile 10 bin 300 seviyesine çıkacaktır.

2/5 kıdem ve derecedeki bir hemşire 2022 Ocak net maaşı 4.308,81 + sabit ek ödemesi ise; 2.421,19 TL, toplam ücret ise: 6.730,00 TL civarında ydı.

10/2 Lise mezunu hemşire maaşları ise 4.009,00 TL, sabit ek ödemesi ise; 1.972,00 TL, toplam ücreti ise 5.981,00 TL civarındaydı.

4 Temmuz'da belirlemnecek olan memur maaş zam oranı ile hemşire maaşlarınıa yapılacak zam oranı da kesinleşmiş olacak.

2022 memur 5 aylık yüzde 35 zamlı maaşlar

UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs

Vali 23.581 31.834

Genel müdür (1/4) 20.480 27.648

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641

Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068

Öğretmen (9/1) 6.633 8.955

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200

Başkomiser (8/1) 9.466 12.779

Polis memuru (11/1) 8.668 11.702

Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275

Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036

Mühendis (8/1) 9.178 12.390

Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446

Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758

Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208

Avukat (9/1) 8.585 11.590

Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520

Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

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