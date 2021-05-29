DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yusufeli Barajı relokasyon yollarının yüzde 85'i tamamlandı
'Finansal istikrarı desteklemede sıkı duruş'
ANALİZ: Polonya’nın Türkiye’ye ‘Bükreş Dokuzlusu’ teklifi ne anlama geliyor?
Kanada’da eski yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu
NASA’dan tehlikeli uyarı: Dünya'ya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor
Batman'da etçil çekirgeye rastlandı; geceleri avlanıyor…
Sincan'da gençlere müjde
Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı
“Çok Amaçlı Salon ve Kültür Merkezi” yapımında sona yaklaşıldı
Oyuncu İlker Aksum'un aracı takla attı; esnaf yardıma koştu
WhatsApp yanıtladı: Gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcılara ne olacak?
Dilara Uçan, halterde altın madalyayı 'kopardı'!
Dünya genelinde 1 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Giresun'da tünelde feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Ölümcül laboratuvarlar ve Facebook’tan zamanlaması manidar karar!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün başlayacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs'tan bu yana uygulanan kademeli normalleşme sürecinin sonuna gelindi. 1 Haziran'da yeni bir döneme girilecek. 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların daha da hafifletilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı ile 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinin detayları belli olacak. Peki Kabine Toplantısı hangi gün başlayacak? Kabine Toplantısı'nın mayıs ayı sonunda yapılacağı tahmin ediliyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.05.2021 15:46:09
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün başlayacak?

Korona vaka sayılarını düşürmek ve kontrola altında tutmak için önce tam kapanmaya ardından da 17 Mayıs'tan bu yana da kademeli normalleşme sürecine girildi. Kademeli normalleşme döneminin sonu 1 Haziran olarak açıklanmıştı. 1 Haziran'a sayılı günler kala vatandaşlar da yeni dönemde ne gibi rahatlamaların yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. 1 Haziran sonrası normalleme dönemi için alınacak kararlar Kabine Toplantısı'nda belli olacak. 

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

İki haftada bir yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın Mayıs ayının sonunda yani 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı tahmin ediliyor. 1 Haziran'dan bir gün önce yapılacak olan Kabine Toplantısı ile 1 Haziran sonrası dönemin kuralları belirlenecek. Kabine Toplantısı en son  17 Mayıs'ta yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yeni sürece ilişkin açıklama yapması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında

Bakanlar Kurulu, Hükûmet, Kabine ya da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye'de Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği ve tüm bakanların bir araya gelip kararlar aldığı kuruldur. Kurul kararlarını oy çokluğuyla alır. Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren işlerden ve emri altındaki çalışanların yerine getirdikleri iş ve eylemlerden sorumludur.

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlardan oluşmaktadır. Anayasaya göre milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş