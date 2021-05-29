Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı hangi gün başlayacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs'tan bu yana uygulanan kademeli normalleşme sürecinin sonuna gelindi. 1 Haziran'da yeni bir döneme girilecek. 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların daha da hafifletilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı ile 1 Haziran sonrası normalleşme sürecinin detayları belli olacak. Peki Kabine Toplantısı hangi gün başlayacak? Kabine Toplantısı'nın mayıs ayı sonunda yapılacağı tahmin ediliyor.

Korona vaka sayılarını düşürmek ve kontrola altında tutmak için önce tam kapanmaya ardından da 17 Mayıs'tan bu yana da kademeli normalleşme sürecine girildi. Kademeli normalleşme döneminin sonu 1 Haziran olarak açıklanmıştı. 1 Haziran'a sayılı günler kala vatandaşlar da yeni dönemde ne gibi rahatlamaların yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. 1 Haziran sonrası normalleme dönemi için alınacak kararlar Kabine Toplantısı'nda belli olacak.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

İki haftada bir yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın Mayıs ayının sonunda yani 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı tahmin ediliyor. 1 Haziran'dan bir gün önce yapılacak olan Kabine Toplantısı ile 1 Haziran sonrası dönemin kuralları belirlenecek. Kabine Toplantısı en son 17 Mayıs'ta yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yeni sürece ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında

Bakanlar Kurulu, Hükûmet, Kabine ya da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye'de Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği ve tüm bakanların bir araya gelip kararlar aldığı kuruldur. Kurul kararlarını oy çokluğuyla alır. Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren işlerden ve emri altındaki çalışanların yerine getirdikleri iş ve eylemlerden sorumludur.

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlardan oluşmaktadır. Anayasaya göre milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

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