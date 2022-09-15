Kaan Boşnak kimdir? Kaan Boşnak müzik kariyeri | Kaan Boşnak şarkıları (singleları)

Kaan Boşnak kimdir? Gündeme gelen Kaan Boşnak'ın hayatı merak edildi. Şiddet olaylarıyla adı karışan şarkıcının hayatını sizler için derledik. İşte Kaan Boşnak müzik kariyeri, şarkıları ve hayatı.

Gündeme gelen Kaan Boşnak'ın hayatı merak edildi. Şiddet olaylarıyla adı karışan şarkıcının hayatını sizler için derledik. İşte Kaan Boşnak müzik kariyeri, şarkıları ve hayatı.

Kaan Boşnak kimdir?

Asıl adı Sebahattin Kağan Boşnak olan şarkıcı 4 Eylül 1992 yılında doğdu. Yüzyüzeyken Knuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanındı. Kariyerine 3 Maymun adlı grup ile başlayan Boşnak edebiyat ile de ilgilenmektedir.

Bağımsız rock türünde müzik yapan Kaan Boşnak, 2011 yılında Engin Sevik ile beraber kurduğu Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuyla başlarda yayınladığı videolar ile dinleyicilerinden beğeni topladı.

2013 yılında ilk albümleri 'Evdekilere Selam' sayesinde büyük bir ün yakaladılar. Daha sonra sırasıyla; Can Tunaboylu, Can Kalyoncu ve Baran Ökmen'in de katılımıyla grup son halini aldı.

2014 yılında Otoban Sıcağı ve 2018 yılında Akustik Travma albümlerini çıkardılar. Daha sonra Ne Farkeder, Canavar, Sandal, Boş Gemiler ve 2020 yılında New York Red Bull Müzik Stüdyoları'nda analog kaydettikleri Kazılı Kuyum şarkılarını yaptılar. Aynı zamanda Bostancı Gösteri Merkezi'nde 5000 kişiye verdikleri en büyük tek konserlerinin belgeseli de yapıldı.

2020 yılında 46.'sı düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde ''En İyi Müzik Grubu'' ödülünü aldılar.

Kaan Boşnak'ın eşi

Kaan Boşnak, 20 Nisan 2020 tarihinde festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun ile hayatını birleştirdi. Çiftin evliliklerinden 2021 yılında Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Kaan Boşnak şarkıları (singleları)

Güzel Değil (2017)

Yorgunum Ve Ağrılar (2017)

Yıkılma Sakın (2017)

Demos (EP, 2018)

Sen Olmazsan (2018)

Gördüm Günümü (2018)

Ben Kaldım (2018)

Zor (2018)

Koptu Kayış (Sansar Salvo ile, 2019)

Varsın (Anıl Piyancı ile, 2019)

Tutunamayız (2020)

Bırakma Kendini (2020)

Bebeğim (2020)

Seni Buldum Ya (2020)

Barbar (2020)

İçi Dolu Her Şeyim (2021)

Katıydı Buharlaştı (Anıl Bayraktar ile, 2021)

Göklerde Süzülürken (Anıl Piyancı ile, 2021)

Beklenen Gemi (2022)

Taksim (Anıl Piyancı ile, 2022)