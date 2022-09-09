Hadise 3,5 aylık hamile mi? Hadise konserde neden ağladı? Hadise bebeğini mi düşürdü? Hadise hamile haberi!

Hadise 3,5 aylık hamile mi? Hadise konserde neden ağladı? Geçtiğimiz günlerde konserde ağlayan şarkıcı Hadise için, eşinden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yüzüğünün olmaması da akıllarda soru işareti bırakmıştı. Fakat konserde Hadise'nin yüzüğünden çok, karnını tutması birilerinin dikkatinden kaçmadı. Hadise bebeğini mi düşürdü? Hadise hamile haberi!

Hadise 3,5 aylık hamile mi? Hadise konserde neden ağladı? Geçtiğimiz günlerde konserde ağlayan şarkıcı Hadise için, eşinden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yüzüğünün olmaması da akıllarda soru işareti bırakmıştı. Fakat konserde Hadise'nin yüzüğünden çok, karnını tutması birilerinin dikkatinden kaçmadı. Hadise bebeğini mi düşürdü? Hadise hamile haberi!

Hadise 3,5 aylık hamile mi?

Hadise'nin konserde ağlaması ve çiftin alyanslarını çıkarması, gündemdeki yerini almıştı. Bunu üzerine Bircan Bali;

"Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım" açıklamasını yaptı.

Hadise bebeğini mi düşürdü?

Hadise'nin ağlamasını, bebeğini düşürmesine ya da evliliğinin bitmesine bağlayan kişiler oldu. Fakat konularla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Bircan Bali'nin hamilelik açıklaması dışında konuşulan konular hakkında net bilgiler bulunmuyor.

Hadise konserde neden ağladı?

Hadise'nin evi terk ettiği ve eşi Mehmet Dinçerler ile sorunlar yaşadığı iddiası gündemdeki yerini almıştı. İkilinin birlikte görüntülenmemesi, alyanslarını takmamaları ve Hadise'nin sahnede şarkı söylerken ağlaması iddiaları güçlendirdi.

Bunu üzerine hamilelik haberi çıkan Hadise için sevenleri 'Hadise konserde neden ağladı, bebeği mi düşürdü?' sorularına yanıt aradı. Fakat bu haberin doğru olmadığı, Hadise'nin duygusallığıyla bağdaştırıldığı iddia ediliyor.