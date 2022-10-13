Jimin (Park Ji-Min) kimdir? Kaç yaşında? BTS üyesi Park JiMin evli mi?

Jimin (Park Ji-Min) kimdir? Kaç yaşında? BTS üyesi Park JiMin 8 evli mi? Tüm dünyada fırtına gibi esen Güney Koreli BTS grubunun üyesi Jimin (Park Ji-Min) hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. BTS'nin en popüler isimlerinden olan Jimin (Park Ji-Min) geçtiğimiz günlerde 27. yaş gününü kutladı. Jimin 13 Ekim 1995'te dünyaya gelen Jimin iyi bir hayır sever olarak da biliniyor. İşte BTS üyesi Jimin'in hayatı ve biyografisi...

Son yılların en sevilen müzik gruplarından olan BTS tüm dünyada fırtına gibi esmeye devam ediyor. BTS'nin ülkemizde de hayranı oldukça fazla. Güney Koreli grup çıkardığı şarkılar ve dansları ile adından sıkça söz ettiriyor. BTS grubu üyelerinin hayatları da merak konusu. Grubun en popüler isimlerinden olan Jimin (Park Ji-Min) 13 Ekim'de 27. yaş gününü kutladı. Jimin kimdir? Jimin (Park Ji-Min) kaç ayşında gibi sorular genç şarkıcının hayranları tarafından sıkça soruluyor.

Jimin (Park Ji-Min) kimdir?

Park Ji-min (Jimin) Güney Koreli bir şarkıcı, dansçı ve söz yazarıdır. Park Ji-min (Jimin) 13 Ekim 1993'te Güney Kore, Busan, Geumjeong Bölgesi'nde dünyaya geldi. 27 yaş günün yakın çevresi ile kutlayan Park Ji-min (Jimin) hayatı merak edilen konular arasında.

Park Ji-min küçük bir erkek kardeşi vardır . 2 çocuklu bir ailenin ilç çocuğu olarak dünyaya gelen Park Ji-min (Jimin) Busan'daki Hodong İlkokuluna ve Yonsan Ortaokuluna gitti.

Ardından dasnç ve sanat ile ilgilenmeye karar veren Jimin Busan High School of Arts'ta çağdaş dans okudu ve bölümündeki en iyi öğrenciydi.

2012'de Kore Sanat Lisesi'ne transfer oldu ve 2014'te mezun oldu.

Jimin, Ağustos 2020'de Global Cyber University'de Yayıncılık ve Eğlence bölümünden mezun oldu. 2021 itibarıyla, Hanyang Cyber Üniversitesi'nde Reklamcılık ve Medya alanında İşletme Yüksek Lisansı yapmak üzere kayıtlıdır.

Müzik, beste ve dans çalışmaları ile adından söz ettirmeyi başaran Park Ji-min (Jimin) daha sonra BTS grununa katıldı.

Youtube üzerinden en çok izlenen BTS üyesi oldu. Mayıs 2019'da Jimin, "Serendipity" ile YouTube'da solo müzik videosu 100 milyon izlenmeye ulaştı.

Offical Charts'ın en iyi 40 listesinin Ocak 2020 güncellemesinde birden fazla solo şarkısı olan tek BTS üyesiydi.

BTS ile Kore kültürüne katkı sağladıkları gerekçesiyle diğer BTS üyeleriyle birlikte çok sayıda ödüle de layık görüldü. 2018'de Güney Kore Başkanı Moon Jae-in tarafından diğer BTS üyeleriyle beraber Kültürel Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Ayrıca Jimin, BTS grubundaki arkadaşlarıyla iyi geçinen, onları eğlendirmeyi seven kişiliğiyle biliniyor.

Park Ji-min ayrıca yardım sever kişiliği ile de biliniyor. 2016'dan 2018'e kadar Jimin, mezun olduğu okul olan Busan Hodong İlköğretim Okulu mezunlarının üniforma masrafları karşılayarak destekledi.

Okulun kapandığı haberinin açıklanmasından sonra, son mezunlara yazlık ve kışlık ortaokul üniformaları bağışladı ve tüm öğrenci topluluğuna imzalı albümler hediye etti. 2019'un başlarında Jimin, düşük gelirli öğrencileri desteklemek için Busan Eğitim Departmanına 100 milyon KRW (88.000 ABD Doları) bağışladı.

Toplamın 30 milyon Won'u (23.000 $) mezun olduğu Busan Sanat Lisesi'ne gitti. Temmuz 2020'de, Güney Jeolla Eyaletinden yetenekli ancak mali açıdan zorluk çeken öğrenciler için bir burs fonu oluşturulması için bu kez Jeonnam Geleceğin Eğitim Vakfı'na 100 milyon yen daha bağışladı. Temmuz 2021'de Jimin, çocuk felci hastalarına yardım etmek için Uluslararası Rotary'ye 100 milyon yen bağışladı. Daha önceki bağışlarda olduğu gibi, yardım gizli olarak yapıldı, ancak haberler Eylül ayında Go-seong Rotary Kulübü'nün bağış için kendisine teşekkür eden bir pankart açmasıyla halka açıldı. 12 Ekim 2021'de Jimin, Green Umbrella Children's Foundation'a 100 milyon Won veya daha fazla bağış yapan büyük bağışçı grubu Green Noble Club'ın bir üyesi olarak ilan edildi.