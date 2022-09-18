BTS Üyeleri Kim? BTS Şarkıları, BTS Üyeleri Yaşları Ne?
BTS ne? BTS grubu üyeleri kimler? BTS Ne zaman kuruldu? BTS Şarkıları neler? BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Hybe Corporation tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli gruptur. BU müzik grubun hayranlarına ise 'ARMY' denmektedir. BTS müzik grubu 2013 yılından günümüze kadar Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahiptir. BTS hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-18 21:40:53
BTS Diskografi
Korece;
- Dark & Wild (2014)
- Wings (2016)
- Love Yourself: Tear (2018)
- Map Of The Soul: Persona (2019)
- Map Of The Soul: 7 (2020)
- Be (2020)
Japonca;
- Wake Up (2014)
- Youth (2016)
- Face Yourself (2018)
- Map of the Soul: 7 – The Journey (2020)
BTS Müzik Grubu Üyeleri
- Jin, (vokal, visual), d. Kim Seok-jin (Hangul: 김석진) 4 Aralık 1992 (29 yaşında) Gwacheon, Güney Kore.
- Suga, (lider rapçi), d. Min Yoon-gi (Hangul: 민윤기) 9 Mart 1993 (29 yaşında) Daegu, Güney Kore.
- J-Hope, (rapçi, ana dansçı), d. Jung Ho-seok (Hangul: 정호석) 18 Şubat 1994 (28 yaşında) Gwangju, Güney Kore.
- RM (eski sahne adıyla Rap Monster), (ana rapçi, lider), d. Kim Nam-joon (Hangul: 김남준) 12 Eylül 1994 (28 yaşında) Ilsan, Güney Kore.
- Jimin, (lider vokalist, lider dansçı), d. Park Ji-min (Hangul: 박지민) 13 Ekim 1995 (26 yaşında) Busan, Güney Kore.
- V, (alt vokal, dansçı), d. Kim Tae-hyung (Hangul: 김태형) 30 Aralık 1995 (26 yaşında) Daegu, Güney Kore.
- Jungkook, (ana vokal, dansçı, alt rapçi, maknae), d. Jeon Jeong-guk (Hangul: 전정국) 1 Eylül 1997 (25 yaşında) Busan, Güney Kore.
Turları ve Konserleri
Kore/Asya turları
- 2014 BTS Live Trilogy-Episode II: The Red Bullet (2014)
- BTS Live Trilogy Episode I: BTS Begins (2015)
- The Most Beautiful Moment in Life On Stage (2015)
- The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (2016)
- The Wings Tour (2017)
Japon Turları
- BTS's First Japan Tour-Wake Up: Open Your Eyes (2015)
Dünya turları
- 2015 BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet (2015)
- Love Yourself World Tour (2018-2019)
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