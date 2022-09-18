BTS Üyeleri Kim? BTS Şarkıları, BTS Üyeleri Yaşları Ne?

BTS ne? BTS grubu üyeleri kimler? BTS Ne zaman kuruldu? BTS Şarkıları neler? BTS, diğer adıyla Bangtan Boys, Hybe Corporation tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli gruptur. BU müzik grubun hayranlarına ise 'ARMY' denmektedir. BTS müzik grubu 2013 yılından günümüze kadar Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahiptir. BTS hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…