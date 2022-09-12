Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi | 7.500 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi | Beklenen jandarma alımlarına ilişkin bir kılavuz yayımlandı. Toplamda 7.500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Farklı kontenjanlarda yapılacak alımlar için başvurular başladı. 7.500 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman ve hangi tarihte son buluyor?

Beklenen jandarma alımlarına ilişkin bir kılavuz yayımlandı. Toplamda 7.500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Farklı kontenjanlarda yapılacak alımlar için başvurular başladı. 7.500 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman ve hangi tarihte son buluyor?

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihi

Jandarma Genel Komutanlığı; 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplamda 7500 uzman alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular nereye yapılacak?

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları 12-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları "https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris" adresinden alınacak.

Jandarma uzman erbal alımı genel şartları

Başvurunun genel şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, lise, ön lisans ve lisansta KPSS puanının 50 ve üstü olması, 27 yaşını bitirmemiş olmak gibi ana maddeler yer alıyor. Fiziki olarak ise en az 167 boy, en fazla da 210 cm boy, boy-kilo tablosunda belirtilen değerler içinde bulunmak gerekiyor.

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

Başvuruların alınmasının ardından alım tarihleri açıklanacak. Şimdilik Jandarma uzman erbaş alımı tarihi netleşmedi.

Kadro dağılımı ve detayları aşağıdaki haberden öğrenebilirsinzi.