Jandarma Genel Komutanlığı 7.500 uzman erbaş alımı ilanı | JGK 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? JGK uzman alımı kadro dağılımı

Jandarma Genel Komutanlığı 7.500 uzman erbaş alımı ilanı yayımlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak alımların kadro dağılımı da belli oldu. Beklenen jandarma alımlarına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Peki hangi kadrodan kaç personel alımı yapılacak? JGK 7.500 personel alımı hangi meslek gruplarından olacak? JGK 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar ve JGK uzman alımı kadro dağılımı.

Jandarma Genel Komutanlığı 7.500 uzman erbaş alımı ilanı yayımlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılacak alımların kadro dağılımı da belli oldu. Beklenen jandarma alımlarına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Peki hangi kadrodan kaç personel alımı yapılacak? JGK 7.500 personel alımı hangi meslek gruplarından olacak? JGK 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar ve JGK uzman alımı kadro dağılımı. Jandarma Genel Komutanlığı 7.500 uzman erbaş alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı 7.500 uzman erbaş alımı ilanına göre; JGK uzman alımı kadro dağılımı - 6 bin 605 jandarma, - 11 at bakıcısı, - 14 bot serdümeni, - 250 sıhhiyeci, - 200 muhabere, - 10 havacılık, - 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve - 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek. JGK 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Yayımlanan kılavuza göre, JGK 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuruları, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Detaylı bilgi ve başvuru ekranı için Jandarma Genel Komutanlığı resmi sitesi "www.jandarma.gov.tr" adresini ziyaret edebilirsiniz. İLİŞKİLİ HABER 40 ilde 499 arsa satışı başvuruları ne zaman? 40 ilde 499 arsa satışı hangi illerde? 40 ilde 499 arsa satışı ne zaman? .