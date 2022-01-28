Jandarma personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Jandarma personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 1041 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımı için başvuru tarihleri de belli oldu. Yapılan duyuruda jandarma iş başvurularının 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona ereceği belirtildi. Jandarma personel alımı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar da başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını merak edip araştırmaya başladı. İşte 2022 jandarma personel ilanına ilişkin detaylar...

Jandarma personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Jandarma personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu şu sıralar iş arayan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlara 104 personel alımı yapılacağı açıklandı. Jandarma personel alımına dair detaylar da netlik kazandı. İş arayan, kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce kişi başvuruların nereden ve nasıl yapılcağını merak ediyor. İşte Jandarma personel alımına dair detaylar...

2022 yılında Jandarma'ya yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. İş arayan ve iş değiştirmek isteyen binlerce kişi Jandarma'nın iş ilanına başvurmak için şartları araştırmaya başladı. Jandarma iş personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı da vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Jandarma personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Resmi Gazete'de, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson, hizmetli unvanlarında 104 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılcak. Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Akademinin "www.jsga.edu.tr" internet sitesindeki ilan metninden ulaşılabilecek.

Jandarma personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Jandarma 104 sözleşmeli personel ilanına ilişkin başvuru tarihleri de açıklandı. Başvuruların 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta biteceği açıklandı.

Jandarma Personel alımı başvuru şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (13 Şubat 2022)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adaylar başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Başvuru ilan metni Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS'den (Rusça) 80 puan ve üzeri almış olmak.