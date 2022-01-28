Jandarma personel alımı 2022 | Jandarma iş başvurusu başladı mı? Jandarma 104 personel alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni personellerin alınacağı açıklandı. İş arayan ve kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar Jandarma iş başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Yapılan açıklamada başvurular 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta bitecek.

Jandarma personel alımı 2022 | Jandarma iş başvurusu başladı mı? Jandarma 104 personel alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni personellerin alınacağı açıklandı. İş arayan ve kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen vatandaşlar Jandarma iş başvurularının başlayıp başlamadığını merak ediyor. Yapılan açıklamada başvurular 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta bitecek.

2022 yılında Jandarma'ya yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. İş arayan ve iş değiştirmek isteyen binlerce kişi Jandarma'nın iş ilanına başvurmak için şartları araştırmaya başladı. Jandarma iş personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı da vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor.

Jandarma personel alımı 2022

Resmi Gazete'de, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson, hizmetli unvanlarında 104 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Jandarma iş başvurusu başladı mı?

Jandarma 104 sözleşmeli personel ilanına ilişkin başvuru tarihleri de açıklandı. Başvuruların 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta biteceği açıklandı.

Jandarma personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılcak. Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Akademinin "www.jsga.edu.tr" internet sitesindeki ilan metninden ulaşılabilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı hakkında

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerler ile Sahil Güvenlik bulunmayan kıyı, deniz ve sahillerde görev yapan silahlı genel kolluk kuvvetidir. 1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu ile 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu'nda ve diğer yasalarda kendisine verilen görevleri yerine getiren Jandarma Teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışır. Jandarma birlikleri; seferberlik ve savaş hallerinde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder. .