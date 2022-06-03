İzmir otobüs metro zam mı geldi? ESHOT öğrenci otobüs ücreti ne kadar oldu? İzmir'de Haziran'da öğrenci, tam, indirimli, otobüs ücreti kaç TL oldu? İzmir'de geçtiğimiz aylarda yapılan UKOME toplantısında belediyeye ait toplu taşımalara yüzde 38 oranında zam yapılmış ve toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılmasına karar verilmişti. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından İzmir'de ESHOT otobüsleri ve metro gibi toplu taşıma araçlarına zam yapıldığı belirtildi. Peki 3 Haziran İzmir'de otobüslere ne kadar zam yapıldı? Öğrenci, tam, indirimli ESHOT otobüs kaç TL?

İzmir otobüs metro zam mı geldi? ESHOT öğrenci otobüs ücreti ne kadar oldu? İzmir'de Haziran'da öğrenci, tam, indirimli, otobüs ücreti kaç TL oldu? İzmir'de geçtiğimiz aylarda yapılan UKOME toplantısında belediyeye ait toplu taşımalara yüzde 38 oranında zam yapılmış ve toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılmasına karar verilmişti. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından İzmir'de ESHOT otobüsleri ve metro gibi toplu taşıma araçlarına zam yapıldığı belirtildi. Peki 3 Haziran İzmir'de otobüslere ne kadar zam yapıldı? Öğrenci, tam, indirimli ESHOT otobüs kaç TL?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mart ayında İzmir'de toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasına karar vermişti. Yüzde 38 oranında toplu taşımaya gelen zammın ardından her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre toplu taşımaya zam yapılması kararlaştırılmıştı.

İzmir otobüs metro zam mı geldi?

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı ve İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, tramvay ile İZTAŞIT ücretlerine zam yapıldı.

ESHOT öğrenci otobüs ücreti ne kadar oldu?

Alınan zam kararı en çok da öğrencileri derinden sarsacak. Binbir güçlükle eğitimlerine devam eden öüğrenciler İzmir'de toplu taşımaya Haziran ayında daha fazla ücret ödeyecek. Yeni zam kararı ile ESHOT otobüsleri öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL'den 2,40 TL'ye yükseltildi.

İzmir'de öğrenci, tam, indirimli, otobüs ücreti kaç TL oldu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A Tarife kapsamında 6,50 TL olan tam biniş ücreti, 7,10 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,31 TL, ikinci aktarma ücreti ise 98 kuruş olarak belirlendi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 5,60 TL'den 6,11 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır. 1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.

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