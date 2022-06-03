İzmir'de ESHOT otobüslerine zam mı geldi? İzmir öğrenci, tam otobüs ücreti ne kadar oldu? İzmir ESHOT otobüs öğrenci kaç TL?

İzmir öğrenci, tam otobüs ücreti ne kadar oldu? İzmir ESHOT otobüs öğrenci kaç TL? İzmir'de ESHOT otobüslerine zam mı geldi? soruları İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İzmir'de geçtiğimiz aylarda belediyeye ait ulaşım araçlarına yüzde 38 oranında zam yapılmıştı. Aradan çok geçmeden İzmir'de toplu taşımaya bir zam daha geldi. İzmir ESHOT otobüsleri biniş ücretleri UKOME'den çıkan kararla zamlandı. Peki İzmir'de ESHOT öğrenci, tam, öğretmen, 60 yaş otobüs ücreti ne kadar oldu?

İzmir öğrenci, tam otobüs ücreti ne kadar oldu? İzmir ESHOT otobüs öğrenci kaç TL? İzmir'de ESHOT otobüslerine zam mı geldi? soruları İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İzmir'de geçtiğimiz aylarda belediyeye ait ulaşım araçlarına yüzde 38 oranında zam yapılmıştı. Aradan çok geçmeden İzmir'de toplu taşımaya bir zam daha geldi. İzmir ESHOT otobüsleri biniş ücretleri UKOME'den çıkan kararla zamlandı. Peki İzmir'de ESHOT öğrenci, tam, öğretmen, 60 yaş otobüs ücreti ne kadar oldu?

İzmir'de belediyeye ait toplu taşımaya yeni zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) İzmir'de toplu taşımaya yeni zam yaptı. Geççtiğimiz günlede yapılan UKOME'nin mart ayı toplantısında toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırılmıştı. Alınan son dakika bilgisine göre İzmir'de ESHOT otobüs metro ve vapur ücretlerine zam yapıldı.

İzmir'de ESHOT otobüslerine zam mı geldi?

Evresel'in haberine göre, TÜİK'in nisan ayı enflasyon rakamını yüzde 69,97 olarak belirlemesinin ardından, ÜFE oranı ise aylık bazda 7,67 oldu. Böylece ulaşım ücretlerine yüzde 7,67 zam geldi.

İzmir öğrenci, tam otobüs ücreti ne kadar oldu?

Tam biniş ücreti, 7,10 TL'den 7,64 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,41 TL, ikinci aktarma ücreti ise 1,06 kuruş olarak belirlendi. Öğrenci biniş ücreti de 2,40 TL'den 2,58 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 6,11 TL'den 6,58 TL'ye çıkarıldı.

Öğrenciler 120 dakikada aktarmadan muaf mı?

Öğrenci, Öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Yeni tarife ile birlikte İZBAN'da uygulanan blokaj ücreti ise 28,44 TL'ye kadar çıktı.

Geçtiğimiz aylarda İzmir'de ESHOT'a yüzde 38 zam yapılmıştı

İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına biniş fiyatlarına yüzde 38 zam yapıldı. İzmir'de 4.70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş fiyatı 6.5 liraya çıktı. İzmir'de minibüs biniş fiyatlarına da yüzde 50 zam geldi. Buna göre 5 TL olan indi bindi minibüs ücreti, 7,5 TL'ye çıkarıldı.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.