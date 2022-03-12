İzmir minibüs (dolmuş) kısa mesafe ücreti 2022 | İzmir'de minibüse zam mı yapıldı? İzmir dolmuş indi bindi ücreti ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra uluslararası piyasada petrol fiyatları rekor kırarak 130 dolara kadar yükseldi. Yurt içinde de benzin ve mazota gelen zamlardan sonra toplu taşıma ücretlerine de zam yapılması kaçınılmaz oldu. İzmir'de ESHOT ve minibüs biniş ücretlerine zam geldi. Peki İzmir dolmuş ücretine ne kadar zam geldi?

İzmir minibüs (dolmuş) kısa mesafe ücreti 2022 | İzmir'de minibüse zam mı yapıldı? İzmir dolmuş indi bindi ücreti ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra uluslararası piyasada petrol fiyatları rekor kırarak 130 dolara kadar yükseldi. Yurt içinde de benzin ve mazota gelen zamlardan sonra toplu taşıma ücretlerine de zam yapılması kaçınılmaz oldu. İzmir'de ESHOT ve minibüs biniş ücretlerine zam geldi. Peki İzmir dolmuş ücretine ne kadar zam geldi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya zam kararı aldı. İzmir'de minibüs ve otobüsler için alınan zam kararı pek çok kişiyi üzdü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile başlauyan enerji piyasasındaki yükseliş Türkiye'yi de derinden etkiledi. Türkiye'de son bir kaç haftada benzin ve mazota üst üste zam geldi. Son gelen zamlarla mazotun litre satış fiyatı 25 lira seviyesine kadar dayandı.

İzmir'de minibüse (dolmuş) zam mı geldi?

İzmir'de ESHOT otobüslerine ve minibüslerin kısa mesafe ücretlerine zam geldi. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz zam yapmaya mecbur olduklarını dile getirdi. Uğuz açıklamasında "Yapılan akaryakıt zamlarını hepimiz biliyoruz. Yeni alınan karara göre tarifelere yüzde 50 oranında zam yaptık ama akaryakıta yüzde 240 zam geldi. Zam olmasa kontak kapatma raddesine geldik. Bu zam zorunlu bir zamdı. İstemeyerek de olsa yapmak durumunda kaldık. Bu araçların çalışabilmesi için öncelikli sermayemiz akaryakıttır."

İzmir minibüs (olmuş) indi bindi ücreti ne kadar oldu?

İzmir'de minibüs biniş fiyatlarına ise yüzde 50 zam geldi. Buna göre 5 TL olan indi bindi minibüs ücreti, 7,5 TL'ye çıkarıldı. İzmir'de dolmuş ücretlerine yapılan zammın 20 Mart 2022'de yürürlüğe gireceği açıklandı.