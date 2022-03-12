İzmir ESHOT öğrenci ne kadar oldu? ESHOT zammı kaç TL? ESHOT'a ne kadar zam geldi? (İndirimli-Öğrenci-Tam) ESHOT ücretleri kaç lira oldu? İzmir'de toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından ülkemizde de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Motorinin litresi 25 liraya dayanırken toplu taşımada zamların da kaçınılmaz olduğu açıklanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ESHOT ve minibüs ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Peki İzmir ESHOT öğrenci zam yapıldı mı? İzmir'de öğrenci, tam ve indirimli otobüs biniş ücreti ne kadar oldu?

İzmir ESHOT öğrenci ne kadar oldu? ESHOT zammı kaç TL? ESHOT'a ne kadar zam geldi? (İndirimli-Öğrenci-Tam) ESHOT ücretleri kaç lira oldu? İzmir'de toplu ulaşım araçlarına zam yapıldı. Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin ardından ülkemizde de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Motorinin litresi 25 liraya dayanırken toplu taşımada zamların da kaçınılmaz olduğu açıklanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ESHOT ve minibüs ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Peki İzmir ESHOT öğrenci zam yapıldı mı? İzmir'de öğrenci, tam ve indirimli otobüs biniş ücreti ne kadar oldu?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra petrol fiyatları uluslararası piyasada 130 dolar seviyesine kadar yükseldi. Petrol fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte ülkemizde de de benzin ve mazota peş peşe zam geldi. Son gelen zamlardan sonra toplu ulaşımlara da zam geleceği konusunda endişe ediliyordu. Belediyelerden beklenen zam haberleri gelmeye başladı. İzmir ve Ankara'dan ulaşım ücretlerine zam geldi. Peki İzmir'de öğrenci, tam ne kadar oldu? İzmir'de minibüs fiyatları ne kadar oldu?

İzmir ESHOT öğrenci ne kadar oldu?

İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına biniş fiyatlarına yüzde 38 zam yapıldı. İzmir'de 4.70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş fiyatı 6.5 liraya çıktı.

İzmir'de ESHOT'a her ay zam mı yapılacak?

İzmir'de toplu taşıma biniş ücretlerine ayrıca her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırıldı.

İzmir minibüs fiyatları ne kadar oldu 2022

İzmir'de minibüs biniş fiyatlarına da yüzde 50 zam geldi. Buna göre 5 TL olan indi bindi minibüs ücreti, 7,5 TL'ye çıkarıldı.

Toplu taşımaya İzmir'de yüzde 38 zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısını yaptı. Son akaryakıt zamlarının ele alındığı toplantıda, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretine yüzde 38 zam yapılması önerisi görüşüldü. Öneri kabul edildi.