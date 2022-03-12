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TIMETURK / GENEL / Ankara EGO öğrenci aylık zam geldi mi? 2022 EGO Ankarakart öğrenci indirimli abonman ne kadar oldu?

Ankara EGO öğrenci aylık zam geldi mi? 2022 EGO Ankarakart öğrenci indirimli abonman ne kadar oldu?

Ankara EGO öğrenci aylık zam geldi mi? 2022 EGO Ankarakart öğrenci indirimli abonman ne kadar oldu? Ankara EGO-EHO zam ne kadar? Ankara'da EGO ücretlerine Mart 2022 yılında zam yapıldığı açıklandı. Artan maliyetler nedeniyle zam yapma kararı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 44 oranında zam yapma kararı aldı. Zam kararı öğrenci aylık kart kullananları endişelendirdi. Ankara öğrenci aylık abonman Ankarakart sahipleri yeni zamdan etkilenmeyecek.

4 Saat Önce
2022-03-12 11:11:13
Ankara EGO öğrenci aylık zam geldi mi? 2022 EGO Ankarakart öğrenci indirimli abonman ne kadar oldu?

Ankara EGO öğrenci aylık zam geldi mi? 2022 EGO Ankarakart öğrenci indirimli abonman ne kadar oldu? Geçtiğimiz günlerde CHP'li Beledieyeler ortak açıklama yaparak artan maliyetler nedeniyle toplu taşımaya zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmişti. Son yapılan duyuruya göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin EGO Ankarakart geçiş ücretlerine zam yaptığı açıklandı. Milyonalarca kişinin kullandığı Ankara toplu taşımaya gelen zam öğrencileri de endişelendirdi.

Ankara EGO öğrenci aylık zam geldi mi?

Ankara'da topğlu taşımaya zam yapılmasına karar verildi. Toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5 liraya çıktı. Öğrenci aylık abonman kartlarında bir değişiklik olmadı fakat öğrenci tek biniş ücreti 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.

2022 EGO Ankarakart öğrenci indirimli aylık abonman ne kadar oldu?

Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı. Öğrenci Abonman uygulaması, 75 TL karşılığında 225 biniş hakkı verir. Yapıldığı tarihten itibaren 30 gün geçerlidir ve bir sonraki ayın aynı günü, aynı saatte sona erer.

Ankra ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?

Ankara EGO ulaşım zammı 15 Mart Salı gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Ankara 2022 EGO zammı nerelerde geçerli?

Yüzde 44'lük zam Ankara'da özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde geçerli olacak.

Öğrenci aylık kart uygulaması Mansur Yavaş ile başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ'ın öğrencilerimize destek sağlamak amacıyla başlattığı, Aktif Öğrenci (İndirimli) Ankarakart'lara uygulanan abonman uygulaması, 18.10.2019 tarih ve 2019/87 E. sayılı UKOME Kararı ile başlatılmıştır.

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs ve raylı sistem ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir.

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