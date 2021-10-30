İzmir depremi ne kadar sürdü? 2020 İzmir depremi kaç saniye sürdü? İzmir depreminin şiddeti (büyüklüğü) kaç?

İzmir depremi ne kadar sürdü? 2020 İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim 2020'de Türkiye büyük bir acı yaşadı. İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde 100'den fazla kişi yaşamını yitirirken 1000'den fazla kişi de yaralandı. Türkiye tarihinde en acı günlerinden birini yaşadı. Depremin yıl dönümünde vatandaşlar depremin şiddetini ve ne kadar sürdüğünü merak edip araştırıyor. Peki İzmir depreminin şiddeti (büyüklüğü) kaç? İzmir depremi kaç saniye devam etti? İşte Türkiye'yi yasa boğan acı günün detayları...

İzmir depremi ne kadar sürdü? 2020 İzmir depremi kaç saniye sürdü? 30 Ekim 2020'de Türkiye büyük bir acı yaşadı. İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde 100'den fazla kişi yaşamını yitirirken 1000'den fazla kişi de yaralandı. Türkiye tarihinde en acı günlerinden birini yaşadı. Depremin yıl dönümünde vatandaşlar depremin şiddetini ve ne kadar sürdüğünü merak edip araştırıyor. Peki İzmir depreminin şiddeti (büyüklüğü) kaç? İzmir depremi kaç saniye devam etti? İşte Türkiye'yi yasa boğan acı günün detayları...

Türkiye 30 Ekim 2020'de son dakika olarak geçilen deprem haberi ile sarsıldı. Ege Denizi açıklarında sık sık deprem oluyordu ancak 30 Ekim 14.51'de gerçekleşen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Ekranlara gelen ilk görüntüleri görenler adeta gözlerine inanamadı. Can kaybı haberlerinin de gelmesiyle Türkiye yasa boğuldu. Merkez üssü İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremde ne yazık ki bir çok kişi hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre depremde 1'i boğulma sonucu olmak üzere toplam 117 kişi hayatını kaybetti 1.034 kişi de yaralandı. Korkunç günün üstünden tam 1 yıl geçti ancak acılar halen tazeliğini koruyor.

İzmir depremi ne kadar sürdü?

Deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre 30 Ekim'de İzmir'i vuran deprem 15,68 saniye sürdü.

2020 İzmir depremi kaç saniye sürdü?

Deprem yaklaşık olarak 16 saniye boyunca İzmir'i salladı. Bu sarsıntıda onlarca bina yıkıldı, yüzden fazla kişi de hayatını kaybetti.

İzmir depreminin şiddeti (büyüklüğü) kaç?

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6,9 Mw, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 6,6 Mw, Atina Jeodinamik Enstitüsü 6,7 ML, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 7,0 Mw olarak açıkladı.

Deprem sunamiye neden oldu

Deprem sonucu küçük çapta bir tsunami oluştu. Oluşan tsunami sonucu Seferihisar'da bir kişi boğularak yaşamını yitirdi. Ayrıca depremin ardından en büyüğü 5,2 Mw olan 3.550 artçı deprem meydana geldi.

2020 yılında gerçekleşen en ölümcül deprem

Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

İzmir Depremi ne zaman oldu?

İzmir Depremi İzmir'in Bayraklı ilçesi, Seferihisar ve Bornova ilçelerini vurdu. Deprem 30 Ekim 2020'de yaşandı. Depremin acısı üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen tazeliğini koruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.