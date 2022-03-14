İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu?

İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu? soruları 14 Mart Pazartesi günü İzmir'de yaşayan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Eshot otobüs ve metro ücretlerine zam yapıldığı duyurulmuştu. İzmir'de ayrıca zamların her ay otomatik olarak EFE-TÜFE oranında güncellenmesine de karar verildi.