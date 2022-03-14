İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu?
İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu? soruları 14 Mart Pazartesi günü İzmir'de yaşayan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Eshot otobüs ve metro ücretlerine zam yapıldığı duyurulmuştu. İzmir'de ayrıca zamların her ay otomatik olarak EFE-TÜFE oranında güncellenmesine de karar verildi.
2022-03-14 11:08:28
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından petrol fiyatları uluslararası arenada rekor üstüne rekor kırarak 130 dolar seviyesine kadar çıktı. Petrol ürünlerini yurt dışından dövizle alan ülkelerde de akaryakıta son haftalarda zamlar yapıldı. Ülkemizde de benzin ve motorine peş peşe zam yapıldı. Gelen zamlardan sonra toplu ulaşıma da zam gelmesi bekleniyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden beklenen açıklama geldi.
İzmir'de otobüslere zam mı geldi?
İzmir'de toplu ulaşımın vazgeçilmezi olan ESHOT otobüs kentkart ücretlerine zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısında kentte ESHOT seferlerine zam yapılması kararı görüşüldü. Karar kabul edildi. İzmir'de otobüs metro ve minibüs ücretlerine zam geldi.
İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu?
Kurulda bulunan AKP üyelerinin ret oyu verdiği karar, İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının kabul oyları ile UKOME'den geçti. ESHOT samla birlikte, İzmir'de 4.70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş fiyatı 6.5 liraya çıktı.
İzmir minibüs ücretleri ne kadar oldu?
UKOME'de, minibüs ücretlerine zam da gündeme geldi. 5 TL olan minibüs ücreti, yüzde 50 zamla 7,5 TL'ye çıkarıldı.
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ESHOT nedir?
ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.
1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik -Gediz Edaş- olarak ve Su -İzsu- olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir..
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