DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Thodex soruşturmasında çarpıcı gelişme! Faruk Fatih Özer müştekilere para gönderdi
14 Mart döviz kuru | Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç Lira?
Ertuğrul Özkök'e göre Berat Albayrak niçin isitif etti?
Hangi sigaralara zam geldi? Sigaraya zam mı yapıldı? 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar?
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart? Doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı?
Özgür Demirtaş: Faiz inadı enflasyonu çıldırttı, sonunda ne olacağını yazayım…
İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu?
AK Parti ve MHP'den seçim kanununda değişiklik teklifi
Çin'de yeniden panik! Koronavirüs kısıtlamaları geri geldi
İstifa ederken borçlu çıkmayın
İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor...
Ersin Destanoğlu için dev kulüp Türkiye'ye geliyor
Çin'den ABD'nin ''Rusya'' iddiasına yanıt
“Gardiyan devlet yerine, garson devlet anlayışını hâkim kılacağız”

TIMETURK / GENEL / İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu?

İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu?

İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu? soruları 14 Mart Pazartesi günü İzmir'de yaşayan binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de Eshot otobüs ve metro ücretlerine zam yapıldığı duyurulmuştu. İzmir'de ayrıca zamların her ay otomatik olarak EFE-TÜFE oranında güncellenmesine de karar verildi.

52 Dakika Önce
2022-03-14 11:08:28
İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından petrol fiyatları uluslararası arenada rekor üstüne rekor kırarak 130 dolar seviyesine kadar çıktı. Petrol ürünlerini yurt dışından dövizle alan ülkelerde de akaryakıta son haftalarda zamlar yapıldı. Ülkemizde de benzin ve motorine peş peşe zam yapıldı. Gelen zamlardan sonra toplu ulaşıma da zam gelmesi bekleniyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden beklenen açıklama geldi.

İzmir'de otobüslere zam mı geldi?

İzmir'de toplu ulaşımın vazgeçilmezi olan ESHOT otobüs kentkart ücretlerine zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısında kentte ESHOT seferlerine zam yapılması kararı görüşüldü. Karar kabul edildi. İzmir'de otobüs metro ve minibüs ücretlerine zam geldi.

İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu?

Kurulda bulunan AKP üyelerinin ret oyu verdiği karar, İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının kabul oyları ile UKOME'den geçti. ESHOT samla birlikte, İzmir'de 4.70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş fiyatı 6.5 liraya çıktı.

İzmir minibüs ücretleri ne kadar oldu?

UKOME'de, minibüs ücretlerine zam da gündeme geldi. 5 TL olan minibüs ücreti, yüzde 50 zamla 7,5 TL'ye çıkarıldı.

İzmir ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli ücret tarifesi TIKLAYIN

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik -Gediz Edaş- olarak ve Su -İzsu- olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.

İzmir ESHOT öğrenci ne kadar oldu? ESHOT zammı kaç TL? ESHOT'a ne kadar zam geldi? (İndirimli-Öğrenci-Tam)
İLİŞKİLİ HABERİzmir ESHOT öğrenci ne kadar oldu? ESHOT zammı kaç TL? ESHOT'a ne kadar zam geldi? (İndirimli-Öğrenci-Tam)
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş