İzmir Burs Başvurusu 2022 | İzmir Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu nasıl yapılır? Başvurular nereye yapılacak? (Üniversite-Lise-Ortaokul)

İzmir Burs Başvurusu 2022 | İzmir Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu nasıl yapılır? Başvurular nereye yapılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri burs imkanlarını araştırmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 2022-2023 eğitim öğretim yılı için binlerce öğrenciye burs desteği sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinden burs almak isteyenler burs başvurusunun nasıl ve nereye yapılacağını araştırmaya başladı. İşte İzmir burs başvurularına dair detaylar...

Son zamanlarda artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon eğitim öğretim hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs almak için çeşitli kurum ve kuruluşlara başvuru yapmaya başladı. İzmir'de öğretim gören ve İzmir'de ikamet eden vatandaşlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi Bursu başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

İzmir Burs Başvurusu 2022

İzmir Büyükşehir Belediyesi burs başvuruları online ortamda yapılıyor. Burs başvurusunda bulunan ve şartları taşıyan adaylara burs desteği sağlanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde İzmir Belediyesi binlerce kişiye burs desteği sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu nasıl yapılır?

İzmir burs başvuruları şu sıralar binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda burs vermeye başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi binlerce kişiye destek olmaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında İzmir bursu ile kendisi veya ailesi İzmir'de ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan öğrencilere maddi destek sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi bursuna lisans ve ön lisans öğrencileri başvuracak.

İzmir Büyülkşehir Belediyesi bursu ne kadar? 2022-2023

İzmir'de burs almaya hak kazanan adaylara 10 Ay boyunca toplamda 4000 TL ödeme yapılacak.

İzmir burs başvuru koşulları neler?

TC Vatandaşı olmak,

Öğrencinin ailesinin İzmir'de ikamet ediyor olması,

18-25 yaş aralığında olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf üniversitelerinde % 100 burslu öğrenim görüyor olmak,

Aktif ve örgün eğitim görmekte olan ön lisans veya lisans öğrencisi olmak,

**Ebeveynleri ayrı olan, ebeveynleri ile ilgili gizlilik kararı olan ,ebeveynleri hayatta olmayan öğrencilerimizin başvuruları direkt Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğünden alınacaktır.

Tunç Soyer'den burs açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer internet sitesinden yaptığı açıklamada "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin örnek dayanışma kültürü çerçevesinde hayata geçirmek üzere başlattığımız ve 5.000 öğrenci için planladığımız eğitim destek programına başvuruların sayısı kısa sürede 20.000'e ulaştı. Gösterdiğiniz ilgi ve güven nedeniyle teşekkürlerimizi sunar ve başvuru sürecinin sona erdiğini bilgilerinize sunarız. Sizler için ayda 400 TL olmak üzere 8 ay boyunca toplam 3.200 TL'lik bir destek paketi için değerlendirme süreci şeffaf ve adil bir şekilde yürütülerek en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyor, üniversite yaşamları boyunca her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz." dedi.

Burs nedir?

Eğitim giderlerinin bir kısmı yada tamamı için verilen maddi desteğe burs denir. Burs geri ödemesiz olarak ödenir. Burs ile öğrencilerin eğitim hayatının maddi açıdan daha rahat olması hedeflenir. Burs genellikle maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilir.