İBB burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 İBB burs başvuru ekranı | İBB burs başvuru tarihi ve şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından binlerce öğrenciye burs yardımı yapılacak. Peki 2022 İBB burs başvurusu nereden yapılır? İBB burs kimlere veriliyor? İBB burs başvuru şartları neler? İşte detaylar…

İstanbul'da üniversite okuyacak binlerce öğrenci İBB burs başvuru detaylarını araştırıyorlar. İBB burs başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan öğrenciler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında verilecek Genç Üniversiteli Bursu için açıklama yapan İBB, burs miktarını da açıkladı.

Bu açıklamalardan sonra İBB burs başvurusu araştırılıyor. İstanbul'da üniversite okuyacak öğrenciler, “2022 - 2023 İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? İBB burs başvuru nereden yapılır? İBB bursu ne kadar?” sorularına yanıt arıyorlar.

İBB burs başvuru tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci için de az zaman kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2022-2023 eğitim öğretim yılında kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs başvuru koşullarını sağlayan lisans ve ön lisans öğrencilerine karşılıksız burs verecektir. İBB tarafından yapılan son açıklamada "Genç Üniversiteli Eğitim desteğinin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor." İfadeleri kullanıldı. Peki İBB burs başvuru şartları neler? Kimler İBB bursu alabilir?

İBB Genç Üniversiteli Burs şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine başvurmak için şu şartları taşıyor olmak gerekiyor:

C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kimler İBB bursu alamaz?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

2022 İBB bursu ne kadar?

İBB'den burs desteği alacak öğrenciler, bu sene İBB bursu kaç TL merak ediyorlar. 2022-2023 eğitim yılında öğrencilere üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak.

İBB burs ödemeleri ne zaman?

Öğrencilere 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

İBB burs başvurusu gerekli evrak

İBB'ye burs başvurusunda bulunacak öğrencilerden istenilen evrak şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

İBB burs başvurusu nereden yapılır?

‘Genç Üniversiteli Desteği' başvuruları “gencuniversiteli.ibb.istanbul” internet sitesi üzerinden yapılıyor.