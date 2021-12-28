İTÜ final sınavları yüz yüze mi yapılacak? İTÜ uzaktan eğitime mi geçti? İTÜ sınavları online mı olacak? Türkiye'de etkisini giderek artıran omicron varyantı nedeniyle son günlerde vaka sayılarında hızlı bir artış meydana geldi. Bazı üniversiteler yüz yüze eğitime ara verirken sınavların da uzaktan yapılmasına karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de öğrencilerini ilgilendiren flaş bir açıklama geldi.

İTÜ final sınavları yüz yüze mi yapılacak? İTÜ uzaktan eğitime mi geçti? İTÜ sınavları online mı olacak? Türkiye'de etkisini giderek artıran omicron varyantı nedeniyle son günlerde vaka sayılarında hızlı bir artış meydana geldi. Bazı üniversiteler yüz yüze eğitime ara verirken sınavların da uzaktan yapılmasına karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de öğrencilerini ilgilendiren flaş bir açıklama geldi.

Omicron varyantı ile ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında son günlerde artış görülmeye başlandı. Bulaş riskinin en fazla olduğu yerlerden biri olan eğitim kurumdaları ise uzaktan eğitimlere geçmeye başladı. Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi de yeni bir karar aldı.

İTÜ final sınavları yüz yüze mi yapılacak?

İTÜ final sınavlarının yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. İlk açıklamaya göre üniversitede eğitimler hibrit (karma) şeklinde olacğı yönünde.

İTÜ uzaktan eğitime mi geçti?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Değerli öğrencilerimiz, Artan Covid-19 vaka sayıları doğrultusunda Rektörlüğün aldığı karar gereği Güz Yarıyılı sonuna kadar dersler hibrit eğitimle yürütülecektir. Yarın (28 Aralık 2021) yapılması planlanan Cumulative 2 sınavı ertelenmiştir, yeni sınav tarihi ve diğer detaylar daha sonra paylaşılacaktır. Yarın sınav olmayacağından programdaki dersler online olarak ZOOM üzerinden işlenecek, yoklama alınacaktır. Hibrit eğitimin detaylarına dair bilgiler için daha sonra bir duyuru yapılacaktır.

Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti?

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.

Hacettepe'de sınavlarr uzaktan mı yapılacak?

Hacettepe Üniversitesi'nde hibrit eğitim sistemi uygulanıyor. Hacettepe'de sınavlar yüz yüze yapılacağı açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.