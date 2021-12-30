İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den İsviçre'ye gidişler yasaklandı mı? Omicron varyantı Avrupa'da vaka sayılarının yeniden yükselmesine neden oldu. 7 Avrupa ülkesinden de Türk yolcularla ilgili yeni kararlar açıklandı. 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. İsviçre'ye seyahat etmeyi düşünenler bu gelişmeden sonra İsviçre'ye uçuşlar yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. İşte detaylar...

İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den İsviçre'ye gidişler yasaklandı mı? Omicron varyantı Avrupa'da vaka sayılırının yeniden yükselmesine neden oldu. 7 Avrupa ülkesinden de Türk yolcularla ilgili yeni kararlar açıklandı. 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. İsviçre'ye seyehat etmeyi düşünenler bu gelişmeden sonra İsviçre'ye uçuşlar yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. İşte detaylar...

Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron için Avruoa ülkeleri yeni tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 7 ülke Türk yolcuları kabul etmeyeceğini duyurdu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi.

İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı?

Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.

İsveç'e aşı kartı ile gidilecek

Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.

Vaka rekoru kırıldı

Küresel Corona virüs salgını daha önce görülmemiş bir hızda yayılmaya devam ediyor. Pandeminin başından bu yana Dünyada 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. 1,2 milyondan fazla günlük vakayla dünya günlük vaka rekoru kırıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.