DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Çorum FK U19'un dikkat çeken sol beki: Taner Güleryüz
Gaziantep FK - Bursaspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Öğretmen nöbet ücreti ne kadar? 2022 Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen nöbet ücreti kaç TL?
Metaverse arsa nasıl alınır? Metavers arsa (arazi) yatırımı nasıl yapılır?
Bandırmaspor, Malatya’yı sahasında yenerek bir üst tura yükseldi
Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle
Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 6 direnişçi hayatını kaybetti
İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den İsviçre'ye gidişler yasaklandı mı?
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maç özeti | Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç bitti golleri kim attı?
Öğretmenlerde alan değişikliği takvimi belli oldu
Destici: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ucuz siyaset
Danıştay kadrolu personel alımı ilanı | Danıştay kadrolu personel iş ilanı şartları
Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolara geriledi
Metaverse'te sanal arsa satışı: En çok İstanbul ilgi gördü
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel giriş sınavı başvuru şartları

TIMETURK / GENEL / İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den İsviçre'ye gidişler yasaklandı mı?

İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den İsviçre'ye gidişler yasaklandı mı?

İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den İsviçre'ye gidişler yasaklandı mı? Omicron varyantı Avrupa'da vaka sayılarının yeniden yükselmesine neden oldu. 7 Avrupa ülkesinden de Türk yolcularla ilgili yeni kararlar açıklandı. 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. İsviçre'ye seyahat etmeyi düşünenler bu gelişmeden sonra İsviçre'ye uçuşlar yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-30 15:32:15
İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den İsviçre'ye gidişler yasaklandı mı?

İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den İsviçre'ye gidişler yasaklandı mı? Omicron varyantı Avrupa'da vaka sayılırının yeniden yükselmesine neden oldu. 7 Avrupa ülkesinden de Türk yolcularla ilgili yeni kararlar açıklandı. 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. İsviçre'ye seyehat etmeyi düşünenler bu gelişmeden sonra İsviçre'ye uçuşlar yasaklandı mı sorusunu sormaya başladı. İşte detaylar...

Koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron için Avruoa ülkeleri yeni tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 7 ülke Türk yolcuları kabul etmeyeceğini duyurdu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi.

İsviçre'ye Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı?

Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı.

İsveç'e aşı kartı ile gidilecek

Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.

Vaka rekoru kırıldı

Küresel Corona virüs salgını daha önce görülmemiş bir hızda yayılmaya devam ediyor. Pandeminin başından bu yana Dünyada 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. 1,2 milyondan fazla günlük vakayla dünya günlük vaka rekoru kırıldı.

Hollanda'ya Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den Hollanda'ya gidişler yasaklandı mı?
İLİŞKİLİ HABERHollanda'ya Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den Hollanda'ya gidişler yasaklandı mı?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş