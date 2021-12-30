Hollanda'ya Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den Hollanda'ya gidişler yasaklandı mı? Omicron varyantı Avrupa'da baskın varyant olmaya başladı. Pek çok ülke koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Hollanda'ya gitmenin planını yapan Türkler Hollanda'ya uçuşlar iptal mi edildi? sorusunu da sormaya başladı.

Hollanda'ya Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den Hollanda'ya gidişler yasaklandı mı? Omicron varyantı Avrupa'da baskın varyant olmaya başladı. Pek çok ülke koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Hollanda'ya gitmenin planını yapan Türkler Hollanda'ya uçuşlar iptal mi edildi? sorusunu da sormaya başladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Buna göre pek çok Avrupa ülkesine Türkiye'den ylcu girişi yasaklandı. Peki Hollanda'ya Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı? Türkiye'den Hollanda'ya gidişler yasaklandı mı? Hollanda'ya uçuşlar iptal mi edildi?

Hollanda'ya Türkiye'den yolcu girişi yasaklandı mı?

Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği açıklandı. Bu arada İsveç'e seyahat etmek isteyen yolcular aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecek.

İran'a girişlere düzenleme

SHGM'nin internet sitesinden, "Türkiye'den İran' a geliş yapan yolculardan azami 72 saat süreli PCR testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Yolcular karantinaya tabi olabilirler. Yolcular en geç 14 gün öncesinden tüm aşıların olduklarını dair belgeyi ibraz etmelidirler. Türkiye'den gelen yolcular varış noktasında hızlı antijen testine tabi olabilirler" ibaresi yer aldı.

Portekiz'e girişte aşı ve PCR testi zorunluluğu

Yenilenen kurallar kapsamında corona virüs aşısı olmayan yolcuların Portekiz'e girmesine izin verilmeyecek. Ayrıca aşılanma durumlarına bakılmaksızın tüm yolcuların negatif PCR test sonucuna sahip olması gerekmekte. Test ilk kalkıştan en fazla 72 saat önceden yaptırılmış olması gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.