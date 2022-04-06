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TIMETURK / GENEL / İstanbul uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar oldu? 2022 İstanbul dolmuş kısa mesafe-indi bindi zamlı ücreti kaç TL oldu?

İstanbul uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar oldu? 2022 İstanbul dolmuş kısa mesafe-indi bindi zamlı ücreti kaç TL oldu?

İstanbul uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar oldu? 2022 İstanbul dolmuş kısa mesafe-indi bindi zamlı ücreti kaç TL oldu? gibi sorular İstanbul'da minibüs kullanan yüz binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereğince toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yeni zamlar dolmuş minibüs ücretlerine de yansıyacak.

44 Dakika Önce
2022-04-06 11:45:47
İstanbul uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar oldu? 2022 İstanbul dolmuş kısa mesafe-indi bindi zamlı ücreti kaç TL oldu?

İstanbul uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar oldu? 2022 İstanbul dolmuş kısa mesafe-indi bindi zamlı ücreti kaç TL oldu? gibi sorular İstanbul'da minibüs kullanan yüz binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereğince toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yeni zamlar dolmuş minibüs ücretlerine de yansıyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam yapılması teklifi bir kez daha oylamaya sunuldu. Daha önce defalarca reddedilen yolu ulaşım zammı bu kez kabul edildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi. Öneri kabul edildi ve İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam geldi.

2022 İstanbul dolmuş kısa mesafe-indi bindi zamlı ücreti kaç TL oldu?

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 oranında zam minibüs/dolmuş için deçerli olacak. İstanbul'da minibüse binecek olan bir vatandaş yeni zamla birlikte indi-bindi ücreti 5,25 TL ödeyecek. Daha önce bu ücret 3,75 TL'ydi.

İstanbul'da dolmuş ücretlerine ne kadar zam geldi?

İstanbul'da UKOME kararı ile alınan ulaşıma zam kararının ardından minibüs indi-bindi ücreti 5,25 TL'ye çıktı. İstanbul'da taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

İstanbul uzun mesafe minibüs ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da dolmuş uzun mesafe ücreti gidilecek mesafeye göre değişkenlik gösterebiliyor.

İstanbul minibüs ücreti 2022 | Minibüs (dolmuş) kısa mesafe ücreti ne kadar? İstanbul minibüs uzun mesafe, öğrenci ücreti kaç TL?
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