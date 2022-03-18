İstanbul Motosiklet ve moto kurye yasağı 18 Mart | İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasaklandı mı? 18 Mart'ta Moto kuryeler yasak mı? sorusu bastıran kar yağışının ardından pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da yoğun kar yağışlarının başlamasından sonra alınan yeni tedbirleri duyurdu. Vali Yerlikaya 18.00-24.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını söyledi. Yerlikaya ayrıca kentte motosiklet ve moto kurye yasağının da devreye girdiğini duyurdu. Peki moto kurye yasağı başladı mı? Moto kurye yasağı ne zaman bitecek?

İstanbul Motosiklet ve moto kurye yasağı 18 Mart | İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasaklandı mı? 18 Mart'ta Moto kuryeler yasak mı? sorusu bastıran kar yağışının ardından pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da yoğun kar yağışlarının başlamasından sonra alınan yeni tedbirleri duyurdu. Vali Yerlikaya 18.00-24.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını söyledi. Yerlikaya ayrıca kentte motosiklet ve moto kurye yasağının da devreye girdiğini duyurdu. Peki moto kurye yasağı başladı mı? Moto kurye yasağı ne zaman bitecek?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Sibirya üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul için AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatleri itibarıyla İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle 9 derece civarında seyreden sıcaklığın hafta sonuna kadar 0 dereceye düşeceği öngörülüyor.

İstanbul Motosiklet ve moto kurye yasağı 18 Mart

Kar yağışları devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da uyarılar geldi. Motosiklet ve moto kuryeleri ilgilendiren duyruruyu sosyal medya hesabından yaptı. Yerlikaya olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin can ve malı göz önünde bulunudurularak motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Yerlikaya bir sonraki duyuruya kadar bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasaklandı mı?

İstanbul'da motosiklet ve moto kuryelerin çalışması yasaklandı. Yasak saat 17:30'da başlayacak ve ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Moto kurye ve motosikler yasağı ne zaman bitecek?

Motosiklet kullanımı İstanbul'da geçici olarak yasaklandı. Moto kuryeler de bu yasak kapsamında çalışamayacak. Yasağın bitişine dair net bir açıklama gelmedi. Yasak ikinci bir duyuruya akdar devam edecek.