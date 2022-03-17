İstanbul'da hafta sonu motosiklet ve moto kurye yasağı var mı? 18-19 ve 20 Mart'ta moto kuryeler yasaklanır mı? Sibirya üzerinden yurda giriş yapan ve İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul'da günlerce yoğun kar yağışı görülmüştü. Kar yağışları nedeniyle motosiklet kullanımı ve moto kuryelerin çalışması yasaklanmıştı. Tam havalar ısınıyor derken İstanbul'da yeni bir soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den alınan verilere göre İstanbul'da 18 Mart Cuma gününden itibaren kar yağışları etkili olacak. Peki moto kuryeler yasaklanacak mı?

İstanbul'da hafta sonu motosiklet ve moto kurye yasağı var mı? 18-19 ve 20 Mart'ta moto kuryeler yasaklanır mı? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Meteoroloji'den İstanbul'a yeni bir kar yağışı uyarısı geldi. Kar yağışlarının hafta sonu devam etmesi bekleniyor. 18 Mart Cuma günü başlayan yağışların 19 Mart Cumartesi ve 20 Mart Pazar günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonu motosiklet ve moto kurye yasağı var mı? 18-19-20 Mart

İstanbul'da kar yağışlarının durumuna göre motosiklet ve moto kurye yasakları yeninden devreye girebilir. Kar yağışları hafif kalması durumunda moto kurye yasağının İstanbul'da uygulanması beklenmiyor.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı

AKOM verilerine göre 18 Mart Cuma günü itibarıyla il genelinde kar yağışları bekleniyor. AKOM'dan vatandaşların kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları istendi. Kar yağışının 21 Mart Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtilen uyarıda kar kalınlığının yer yer 25 santime ualaşabileceği vurgulandı. AKOM'a göre bu akşam saatleri itibarıyla İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Kar kalınlığı 25 cm'yi bulabilir

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in güneyinde kalan ilçelerde 3-7 cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15 cm, TEM'in kuzeyinde kalan bölgelerde 15-25 cm aralığında kar örtüsünün oluşabileceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den de uyarı geldi

MGM'den yapılan uyarıda, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi. Meteoroloji uyarısına göre, yağışların yarın sabah 05.00'te başlaması beklenen yağışlar pazar günü 12.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Vali Yerlikaya: Tedbirli olun

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin sosyal medyadan uyarı yaptı: Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre; 18 Mart Cuma günü (Yarın) #İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli #kar sağanakları bekleniyor. Kar yağışlarının #Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor. Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım. .