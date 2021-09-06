İstanbulluların merakla beklediği Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hatta kasım ayında ilk sinyalizasyon test sürüşlerinin başlatılacağını duyurdu. Karaismailoğlu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile de İstanbul'da metroların yeni simgesinin metronun baş harfi 'M' yerine artık 'U' olacağını açıkladı. Milyonlarca İstanbullu da U'nun anlamını merak etmeye başladı. İstanbullular 'İstanbul metrosu logosu 'U' ne anlama geliyor? İstanbul metro simgesi 'U' ne demek, neyin kısaltması?' sorularını sormaya başladı.

İstanbulluların merakla beklediği Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hatta kasım ayında ilk sinyalizasyon test sürüşlerinin başlatılacağını duyurdu. Karaismailoğlu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile de İstanbul'da metroların yeni simgesinin metronun baş harfi "M" yerine artık "U" olacağını açıkladı. Milyonlarca İstanbullu da U'nun anlamını merak etmeye başladı. İstanbullular "İstanbul metrosu logosu "U" ne anlama geliyor? İstanbul metro simgesi "U" ne demek, neyin kısaltması?" sorularını sormaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüpsultan-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesi Kağıthane İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında Kasım ayında ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız" dedi. Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "İstanbul'da metronun yeni simgesi!" diyerek "U" harfini paylaştı.

İstanbul metrosu logosu "U" ne anlama geliyor?

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun paylaşımından sonra U harfinin anlamı merak edilmeye başlandı. Kimilerine göre U harfi uluslararası olarak kullanılan bir metro simgesi olduğu için tercih edilmiş olabilir. Ancak İstanbul'da metroların yen logosunun neden U olarak değitirileceğine dair resmi açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.