İstanbul metro simgesi neden değişti? İstanbul metrosu U ne anlama geliyor? U ne demek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile İstanbul'da metroların simgesinin bundan sonra 'M' yerine 'U' olacağını açıkladı. Karaismailoğlu'nun bu paylaşımından sonra İstanbul metrosunun yeni logosu U harfinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Tartışmalara neden olan karar sonrası konuşan Bakan Karaismailoğlu metro simgesinin neden değiştiğini açıkladı.

İstanbul metro simgesi neden değişti? İstanbul metrosu U ne anlama geliyor? U ne demek? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile İstanbul'da metroların simgesinin bundan sonra "M" yerine "U" olacağını açıkladı. Karaismailoğlu'nun bu paylaşımından sonra İstanbul metrosunun yeni logosu U harfinin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Tartışmalara neden olan karar sonrası konuşan Bakan Karaismailoğlu metro simgesinin neden değiştiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da metro simgesinin değiştiğini açıkladı. "İstanbul'da metronun yeni simgesi! I ❤️U" mesajını paylaşan Karaismailoğlu, U harfinin bulunduğu tabela resmini paylaştı. Bu paylaşımın ardından İstanbullular İstanbul metro simgesi neden değişti? İstanbul metrosu U ne anlama geliyor? U ne demek?

İstanbul metro simgesi neden değişti?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, metrolardaki ''U'' ve ''M'' harfleri nedeniyle herhangi bir karışıklığın olmayacağını söyledi. Karaismailoğlu, ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım, emek hırsızlığı yapılmaması lazım'' dedi. İBB'nin karar tepki göstermesini de eleştiren Karaismailoğlu 'Tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler" dedi.

İstanbul metrosu simgesi U ne anlama geliyor?

İstanbul metrosunun yeni logosu U olarak değiştirildi. Yeni simgeler ile metroların Ulaşırma Bakanlığı tarafından yapıldığını belirtiyor. Karaismailoğlu açıklamasında "Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım, emek hırsızlığı yapılmaması lazım." dedi

Murat Ongun: Metroların simgesi M olarak kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya üzerinden Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımına şöyle yanıt verdi: Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.