İstanbul Mavi kart nasıl alınır ve abonman ücretleri nelerdir?

İstanbul Mavi kart, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarını binmek için vatandaşların hizmetine verilen aylık üyelikle kişinin şahsına ait olan toplu taşıma kartıdır. İstanbul Mavi kart hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler kartı nasıl alacaklarını ve abonman ücretlerini merak etmekte. Peki, İstanbul Mavi kart nereden ve nasıl alınır?

İstanbul'da trafik en büyük sorunlardan bir tanesidir. Bu sorunu çözmek adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım adına çeşitli hizmetler geliştirmiştir. Bu hizmetlerden bir tanesi de toplu taşıma araçlarıdır. İstanbul'un trafik sorununu önemli bir ölçüde azaltan toplu taşıma araçlarına binmek için İstanbulkart sahibi olmanız gerekmektedir. İstanbul Mavi kart, İstanbulkart hizmetlerinden biridir. Mavi kart sahibi olmak kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbul Mavi kart nasıl alınır?

İstanbul Mavi kart sahibi olmak için, nüfus cüzdanı, (ehliyet ya da pasaport da dahil) kimlik kartınız ve 1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile beraber size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne giderek kartınızı alabilirsiniz.

İstanbulkart'ı online olarak almak için ise https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ adresindeki başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Başvuru formunda sizden bazı kişisel bilgileriniz ve bir fotoğrafınız istenecektir. Başvuru sayfasında son adımda, kartınızın sizin belirttiğiniz adrese gelmesini talep ediyorsanız 9,15 TL tutarındaki kargo ücretini Havale ve EFT kabul edilmediğinden kredi kartıyla yapabilirsiniz; kartınızın İstanbulkart Başvuru Merkezleri'ne teslim edilmesini istiyorsanız başvurunuzda teslimat noktasını kendiniz belirleyebilirsiniz.

İstanbul Mavi kart abonman ücretleri nelerdir?

Aylık abonman ücretleri şu şekildedir. (10 Şubat 2020 den geçerli olan şu anki tarifeye göre)

TAM – 316 TL (180 basış)

ÖĞRENCİ – 57,5 TL (200 basış)

İNDİRİMLİ – 196 TL (200 basış) öğretmenler ve 60 yaş sosyal.

İstanbulkart'a nasıl bakiye yüklenir?

İstanbulkartınıza bakiye yüklemek için şehrin her noktasında bulabileceğiniz BELBİM biletmatiklerini kullanabilirsiniz. Telefonunuzdan veya internet üzerinden İstanbulkart ile anlaşmalı olan bankaların kartları ile TL ya da abonman yüklenmesi yapabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.