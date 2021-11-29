İstanbul hava durumu (30 günlük)

İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan konuların başında İstanbul’a ait hava durumu gelmektedir. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar özellikle Aralık ayına ait hava durumu tahminlerini öğrenmek istemektedirler. Kış mevsiminin başlaması ile birlikte hava durumunda meydana gelen değişimler oldukça merak edilmektedir.Peki İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan konuların başında İstanbul'a ait hava durumu gelmektedir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle Aralık ayına ait hava durumu tahminlerini öğrenmek istemektedirler. Kış mevsiminin başlaması ile birlikte hava durumunda meydana gelen değişimler oldukça merak edilmektedir.Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da hava durumu nasıl?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu takip etmektedir. Bu sebeple İstanbul'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile İstanbul hava durumu..

İstanbul 30 günlük hava durumu (29 Kasım 2021 Pazartesi ve 28 Aralık 2021 Salı)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, İstanbul'da hava sıcaklığı maksimum 24 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 9 derece olarak ölçülmüştür. İstanbul'da 29 Kasım 2021 Pazartesi ve 28 Aralık 2021 Salı tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 14 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 2 derece olarak ölçülmüştür. 29 Kasım 2021 Pazartesi ve 28 Aralık 2021 Salı tarihleri arasında İstanbul'da bol yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır. 29-30 Kasım, 5-6 Aralık ve 20-25 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yağışlı bir havanın hakim olacağı İstanbul'da bir sıcaklık düşüşü olacaktır. Ortalama 5-10 derecelik bir düşüşün olacağı İstanbul'da vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir. Yağmurlu günlerde hava sıcaklığı ortalama 12-13 derece olacaktır.

29 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu

29 Kasım 2021 Pazartesi günü İstanbul'da 19 derece çok bulutlu bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: GGB 19 km/sa

Görüş Uzaklığı: 24 km

Nem: %52

Çiy Noktası: 9 C

Bulut Oranı: %100

Basınç: ↑ 1000 mbar

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