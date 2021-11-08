İstanbul hava durumu (30 günlük)

İstanbul hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi İstanbul’un Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar İstanbul’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi İstanbul'un Ekim ayı içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar İstanbul'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple İstanbul'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile İstanbul hava durumu..

İstanbul 30 günlük hava durumu (8 Kasım 2021 Pazartesi ve 7 Aralık 2021 Salı)

Hava durumundan da görüldüğü gibi 8 Kasım 2021 Pazartesi ve 7 Aralık 2021 Salı tarihleri arasında, İstanbul'da hava sıcaklığı maksimum 20 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 10 derece olarak ölçülmüştür. İstanbul'da 22 Kasım 2021 Pazartesi ve 7 Aralık 2021 Salı tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 14 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 5 derece olarak ölçülmüştür. Belirtilen tarihler arasında İstanbul'da sık sık sağanak yağış görülebilmektedir, diğer kalan günlerde ise bol bulutlu bir hava hakim olacaktır. 9 Kasım Salı ve 6 Aralık Pazartesi günleri arasında sağanak yağışın görüleceği İstanbul'da diğer günler serin ve parçalı bulutlu geçecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 12- 20 derece arasında olacaktır.

8 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu

8 Kasım 021 Pazartesi günü İstanbul'da 13 derece güneşli bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: GB 7 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %93

Çiy Noktası: 11 C

Bulut Oranı: %0

Basınç: ↓ 1015 mbar

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